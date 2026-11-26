Archivo - El exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, cree que Francisco Martín, al que ha calificado como "el peor delegado del Gobierno", "no es merecedor de ningún premio".

La Delegación del Gobierno en Madrid anunciaba ayer los reconocimientos Meninas 2026, que en esta edición distinguieron a Martín por su "firme impulso a la lucha contra la violencia sobre las mujeres" y por "fomentar la implicación de las entidades locales en el Sistema VioGén".

"Es el peor delegado del Gobierno en esta ciudad y región, con una gestión absolutamente nefasta y, por lo tanto, no es merecedor de ningún premio. De lo que es merecedor es de lo que tienen estos momentos en los tribunales, una denuncia por prevaricación por no haber hecho lo que debía en la defensa de los intereses de los ciudadanos o por tantas y tantas cuestiones como vimos en sus tres años de mandato", ha replicado Sanz en rueda de prensa.

A eso ha sumado que Martín no supo atajar "la subida de los delitos en la ciudad de Madrid, no haber permitido a este Ayuntamiento tener el número de policías que necesita o no haber permitido a sus propios policías nacionales y guardia civiles tener los medios adecuados para actuar".

"Es merecedor de cualquier cosa menos de un premio, pero la Delegación del Gobierno tendrá sus sus razones. Ellos tendrán que explicarlas y yo lo que espero es que dé cuentas en los tribunales de esa actuación, que para nosotros es prevaricadora", ha ahondado.

LA DENUNCIA SIGUE SU CURSO

La vicealcaldesa ha informado de que sigue su curso la denuncia penal presentada por el Ayuntamiento en los juzgados de Plaza Castilla contra el exdelegado por un delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva por su "inacción y dejación de funciones en la acampada ilegal en la Puerta del Sol". También ha manifestado su "total confianza en la justicia".

"Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y vamos a llegar hasta el final para que se puedan dar cuenta de las responsabilidades que quien tuvo que hacer no hizo y provocó unos daños enormes al comercio, al patrimonio municipal y a la imagen de Madrid", ha contestado.