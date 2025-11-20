Inma Sanz reconoce que ve "muy difícil" una posible negociación con la oposición en la nueva ordenanza de terrazas

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

20 Nov.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, reconoce que ve "muy difícil" una posible negociación con la oposición de cara a la aprobación de la nueva ordenanza de terrazas, que pasará por el Pleno de Cibeles del martes.

"Va a ser muy difícil porque todas las enmiendas van en un sentido completamente contrario a lo que es el espíritu de la norma, que es buscar un equilibrio entre un sector que es estratégico para la ciudad de Madrid, como es la hostelería, con reforzar ese descanso vecinal", ha declarado la portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Esa preocupación por el descanso ciudadano se manifiesta, en palabras de Sanz, en "el incremento del régimen sancionador en algunas actuaciones que producen molestias a los vecinos".

Las enmiendas planteadas por parte de la oposición, sin embargo, "tienen el objetivo de provocar una reducción masiva de terrazas en la ciudad de Madrid". En ese punto, Sanz ha defendido que la norma quiere "seguir potenciando un sector que es que es importante para la ciudad pero combinarlo y equilibrarlo con el descanso a los vecinos".

La nueva ordenanza de Terrazas encaró ayer en la comisión de Vicealcaldía su penúltimo paso hasta el Pleno de Cibeles de la próxima semana, donde se debatirá y votarán las enmiendas presentadas, un total de 91, dos de ellas a la totalidad, firmadas por la izquierda.

Del total de las 89 enmiendas parciales, 31 han sido presentadas por el PSOE, 43 por Más Madrid y 17 por el proponente del texto, el Grupo Popular. El dictamen de la comisión ha salido adelante con los votos positivos del PP y la abstención del resto de formaciones hasta el Pleno del martes.

El objetivo será ponerla en marcha a partir del 1 de enero de 2026, un texto que será muy similar a la derogada de 2022, "salvo ligeros retoques". Busca dotar de un régimen jurídico completo y sistemático que regule la instalación y la actividad de las más de 6.000 terrazas y más de 50 quioscos de hostelería y restauración que hay en Madrid.