Los instrumentos recuperados del olvido de Abraham Cupeiro cobran vida en Teatros del Canal con su espectáculo 'Loira'

Abraham Cupeiro Diego Segade - TEATROS DEL CANAL

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El músico y multiinstrumentista gallego Abraham Cupeiro desembarca en Teatros del Canal con 'Loira', un espectáculo que convierte la recuperación de instrumentos antiguos en el eje de una experiencia musical contemporánea marcada también por una historia íntima: la de su perra mestiza, abandonada y ciega, que da nombre e inspiración al proyecto.

El concierto podrá disfrutarse el próximo 19 de abril en dos únicas funciones, a las 18.30 y a las 21 horas, en la Sala Roja Concha Velasco, según informa el espacio cultural en un comunicado.

En esta nueva propuesta, Cupeiro vuelve a explorar su sello más característico: rescatar instrumentos olvidados para integrarlos en un discurso sonoro actual. Así, 'Loira' se construye como un puente entre épocas, donde sonidos ancestrales resurgen con una nueva identidad en pleno siglo XXI, componiendo un paisaje musical que mezcla tradición, experimentación y emoción.

El origen del proyecto es profundamente personal. Loira, la perra del músico, se convirtió en su compañera inseparable durante la cuarentena, acompañándolo mientras grababa en casa, siempre atenta al ritmo desde su rincón. Su figura inspira el carácter del espectáculo, en el que el artista establece un paralelismo entre ella y los propios instrumentos, elementos relegados que encuentran una nueva oportunidad para ser escuchados.

"Loira es mezcla, memoria, ternura y resistencia", resume el artista sobre un montaje que recorre pequeñas historias de nómadas, zíngaros del este de Europa, tinkers irlandeses o barrios de Nueva York y Madrid, junto a sonidos nacidos en la foresta gallega. Todo ello tejido en una narrativa musical que rehúye etiquetas y apuesta por la emoción directa.

Para dar forma a este universo, Cupeiro estará acompañado por Davide Salvado y Matthew Ward en las voces, Alba Barreiro al arpa, Sabela Caamaño al acordeón, Antonio Cienfuegos al contrabajo y Cibrán Seixo al violín, conformando un ensemble que amplifica la riqueza tímbrica del espectáculo.

Formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y especializado en música antigua, Cupeiro se ha consolidado como una figura singular por su capacidad de tender puentes entre la historia y la creación contemporánea. Desde 'Os Sons Esquecidos' (2017) hasta 'Mythos' (2024), su trayectoria ha estado marcada por esa búsqueda constante de sonidos perdidos y olvidados.