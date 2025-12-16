Interrumpido más de dos horas el servicio en Línea 12 de Metro entre Manuela Malasaña y Hospital de Móstoles

Archivo - Archivo.- Línea 12 de Metro - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Metro en la Línea 12 ha estado interrumpido la mañana de este martes durante más de dos horas entre las estaciones de Manuela Malasaña y Hospital de Móstoles por una incidencia en un tren.

La incidencia se ha registrado sobre las 8.38 horas cuando un tren ha sufrido una avería y se ha quedado detenido entre esas estaciones, según han informado a Europa Press fuentes de Metro.

Tras haber retirado el convoy afectado, la circulación se ha retomado sobre las 9.50 horas y paulatinamente se ha ido recuperando la frecuencia habitual de paso.