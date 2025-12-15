Intervenidos productos perecederos de conocidos supermercados en un mercadillo de Villa de Vallecas

Archivo - Policías municipales de Madrid patrullan por un mercadillo - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido productos perecederos de conocidos supermercados, valorados en más de 500 euros y con alarmas inutilizadas, que estaban siendo vendidos sin autorización en un mercadillo del distrito madrileño de Villa de Vallecas.

El operativo tuvo lugar el pasado martes 9 de diciembre a las 10.00 horas, cuando varios agentes que no vestían uniforme investigaban la zona, según informan fuentes policiales. Los agentes interceptaron a los implicados, que intentaron darse a la fuga, y registraron su vehículo, en el que portaban más mercancía.

Los autores negaron los hechos y no se ha podido demostrar el hurto de los productos, que estaban en buen estado. El resultado de la operación se ha saldado sin detenidos.

Se han abierto diligencias ante un posible delito de venta ambulante. Las empresas afectadas ya han interpuesto una denuncia.