Una inyección municipal de 1,2 millones asegura el funcionamiento de las 390 cámaras de las calles de Madrid

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una inyección municipal de 1,2 millones asegura el funcionamiento de las 390 cámaras de videovigilancia de las calles de Madrid, ha informado la portavoz municipa, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este órgano de Gobierno ha aprobado el contrato de servicios de mantenimiento de los sistemas de videovigilancia en vía pública que maneja la Policía Municipal de Madrid. El objetivo es tener cubiertos todos aquellos trabajos de conservación y prevención que aseguren el buen funcionamiento de las señales de vídeo, incluyendo la correspondiente plataforma para la gestión de la señal y el soporte para su explotación.

También cubre los diferentes sistemas que operan en el Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI), lugar donde se visualiza lo captado por todas las cámaras de videovigilancia. El contrato, con un coste de casi 1,2 millones de euros, tendrá una duración de tres años y entrará en vigor en mayo de 2026, fecha en la que concluye el acuerdo actual.

En este mandato ya se ha instalado también videovigilancia en las plazas del Dos de Mayo (distrito de Centro, 16 cámaras) y Elíptica (Carabanchel/Usera, 15 cámaras), así como nuevas cámaras en la Puerta del Sol (Centro, 4 cámaras más) y los nuevos sistemas en las calles de Cullera (Latina, con 18 cámaras) y el parque El Calero (Ciudad Lineal, con 5 cámaras).

Actualmente, Policía Municipal de Madrid opera ya un total de 390 cámaras, de las que más de un 43% (169) se ha instalado desde que Almeida accedió a la Alcaldía de la capital. En apenas unos días entrará en funcionamiento el nuevo sistema de videovigilancia en el parque de Pradolongo (Usera, dotado con 14 cámaras), por lo que las cámaras instaladas en Madrid operadas por Policía Municipal alcanzarán las 404.

Estarán dotadas con inteligencia artificial (IA) para ayudar al operador en las búsquedas, un sistema que se está implementando en los nuevos sistemas que se instalan, contando ya con esta tecnología 106 cámaras operadas por Policía Municipal, esto es, más de un 27% del total).

En el anterior mandato se instalaron un total de 111 cámaras operadas por Policía Municipal, en los barrios de Bellas Vistas (Tetuán), San Diego (Puente de Vallecas), en el polígono de Marconi (Villaverde) y en los barrios del distrito de Centro de Lavapiés, Chueca y en la red de la calle de Montera, que fue renovada, lo mismo que los sistemas ubicados en Lavapiés y en Ballesta.

El Gobierno municipal abordará nuevos sistemas en otros puntos de la ciudad a lo largo del presente mandato, en concreto en las zonas de las plazas de Oporto (Carabanchel) y de Jacinto Benavente (Centro), además de renovar y mejorar las cámaras y sistemas en las zonas de Tirso de Molina (Centro) y de AZCA (Tetuán).