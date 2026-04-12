Una inyección regional de 3 millones comprará vacunas contra hepatitis B, sarampión, rubéola, parotiditis y varicela

Vacunación frente al virus del papiloma humano - GVA

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá este año casi 3 millones de euros en la adquisición de vacunas destinadas a proteger a la población infantil frente a la hepatitis B, el sarampión, la rubéola, la parotiditis y la varicela, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La última sesión del Consejo de Gobierno autorizó la licitación de este contrato, que se inscribe en un Acuerdo Marco de suministro para todo el Sistema Nacional de Salud. En total, la sanidad pública madrileña adquiere 60.500 dosis, de las que 56.000 son de vacuna tetravírica (sarampión, rubéola, parotiditis y varicela) y se administrarán en el marco del calendario de vacunación para toda la vida de la Consejería de Sanidad, que incluye las pautas de inmunización en la infancia y en la vida adulta.

La vacunación es "la medida preventiva más eficaz destinada a la población sana para controlar e incluso eliminar la transmisión de ciertas enfermedades, además de una herramienta fundamental para determinados colectivos por sus condiciones previas de salud".

En la edad infantil es una de las estrategias más consolidadas para la protección de niños frente a enfermedades inmunoprevenibles. La Comunidad recuerda la importancia de completar la pauta con las dosis necesarias en cada caso y de administrarlas en el momento adecuado, conforme a los plazos establecidos en el calendario vigente. Este se actualiza cada año, revisando e incorporando la evidencia científica disponible y la innovación en materia de inmunización.