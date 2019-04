Isa Serra estudia penalizar los pisos vacíos de 'fondos buitre' y endurecer la legislación de casas de apuestas

Publicado 01/04/2019 23:02:17 CET

Defiende la continuación de La Ingobernable, valora si votar a Carmena y saluda la creación de 'Madrid en Pie Municipalista'

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia regional, Isabel Serra, ha afirmado este lunes que estudia en su programa electoral "algún modo" que penalice a los pisos vacíos propiedad de los 'fondos buitre' y se ha comprometido a endurecer la legislación de los locales de apuestas si gobierna tras las elecciones del 26 de mayo.

En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, Serra ha señalado que el PP ha favorecido la especulación de la vivienda en la región cuando hay 260.000 viviendas vacías y el precio del alquiler ha subido exponencialmente en los últimos años. "Por eso estamos pensando en una penalización de algún modo para que deje de haber tanta vivienda vacía. Necesitamos también más vivienda pública, 40.000 a final de la legislatura proponemos, para que hagamos frente a la especulación de la vivienda y el alquiler, ya que los precios hacen que solo 1 de cada 10 se emancipe antes de los 30 años", ha expuesto.

En esa línea cree necesaria una ley estatal que permita a los ayuntamientos regular precio alquiler para las "zonas tensionadas" y evitar que haya ciudadanos que dediquen hasta el 80 por ciento de su renta a la vivienda, "la mayoría en malísimas condiciones, por ciento, muchas sin eficiencia energética y que deben ser rehabilitadas".

"Hay que buscar las formas para que la vivienda vacías se utilicen para las familias que necesitan una vivienda. Lo estamos valorando, pero la mayor parte de la vivienda vacía en Madrid no está en manos de particulares, sino que está en manos de 'fondos buitre' porque ha habido un partido que ha regalado a los fondos buitre la vivienda pública. La necesitamos recuperar y penalizar a estos fondos que acumulan tanta vivienda", ha insistido.

Preguntada por el inmueble municipal okupado por 'La Ingobernable' en el paseo del Prado de la capital, la aspirante regional de Podemos ha asegurado que es un espacio "que tiene una función principalmente de generar cultura, contra la especulación, de permitir un espacio para el ocio joven, con la que hay que dialogar", por lo que quiere que siga existiendo como alternativa de ocio, cultura y política juvenil. "Menos casas de apuestas y más casas sociales", ha pronunciado.

Precisamente, respecto a los locales de apuestas, Serra ha recordado que ya propusieron regularlas más con una Proposición No de Ley que presentaron esta legislatura en la Asamblea de Madrid para que "no haya una proliferación de estos locales en los barrios más populares y sin alternativas de ocio", además de plan de prevención contra la ludopatía. "Hay que endurecer la legislación y que no haya publicidad para las casas de apuestas", ha dicho.

Sobre la situación en Cataluña, la también diputada autonómica ha aseverado que "las políticas del bloque del artículo 155 no han generado nada nuevo y no han resuelto la crisis", por lo que ellos ofrecen "más política y diálogo". "Tenemos que buscar la forma de encaje dentro del marco territorial y un referéndum pactado y con garantías es la mejor fórmula. Por mi parte haré lo posible para que Cataluña se quede en España y estemos juntos. Hay buena parte de los catalanes queriendo decidir. Las preguntas (del referéndum) no solo serían un sí o un no; podemos valorar otras alternativas".

Preguntada por las propuestas de su partido sobre los medios de comunicación, Isa Serra ha manifestado que en España "se necesitan medios que garanticen el derecho de información y la libertad de expresión". "Nosotros como proyecto podemos proponer a los ciudadanos formas con las que consideramos que se avanza hacia una sociedad más democrática y garantizar que haya medios independientes al poder", ha esgrimido.

Así, Isa Serra ha subrayado que el hecho de que haya medios financiados por grandes fondos de inversión "hace que se deban antes a quienes les financian que a la ciudadanía". "Proponemos que haya medios independientes y que ninguno se deba antes a los fondos de inversión que a la ciudadanía. Si los fondos buitre financian un medio no van a contar igual los desahucios porque esos fondos son los que se aprovechan de esos desahucios para acumular vivienda vacía. Tenemos que garantizar medios independientes para que haya democracia y derecho a la información", ha esgrimido.

SITUACIÓN DE LA IZQUIERDA DEL PSOE

Habida cuenta de la existencia actualmente de tres candidaturas a la izquierda del PSOE que se presentarán a las elecciones regionales, la candidata autonómica de Podemos ha mostrado su "total voluntad de confluencia" porque "hay muchísimos madrileños esperando una candidatura unitaria, pero frente a eso IU tomó una decisión y las bases decidieron no ir conjuntamente con Podemos".

"Creo que hemos aprendido lo que pasó hace cuatro años, que por un solo escaño gobierna el PP en Madrid, lo que ha generado más precarización, empobrecimiento y devastación de lo público. Lo que yo sé es la decisión de IU. Ahora nos han convocado a una reunión el miércoles y esto absolutamente dispuesta a hacer lo posible a una confluencia", ha dicho Serra.

No obstante, ha descartado retirar su candidatura para llegar a un entendimiento en Madrid en Pie. "Yo he sido avalada por los inscritos de Podemos, con casi 11.000 personas que votaron, y tengo que responder a esa voluntad. Podemos tiene que estar representado en las elecciones", ha apuntado.

Respecto a su voto en las elecciones municipales de Madrid, en las que Podemos no se presenta, Isabel Serra ha respondido que está valorando si votar a Manuela Carmena (Más Madrid) o a Madrid en Pie (IU, Anticapitalistas y Bancada Municipalista), pero ha asegurado que "hará todo lo posible para que no vuelva el PP al Ayuntamiento porque con Manuela y con Ahora Madrid ha habido un antes y un después" en la ciudad.

"Creo que si conseguimos llegar al Gobierno local fue gracias a una candidatura con un montón de actores, de los que ha prescindido Carmena. Aún así, yo voy a hacer todo lo posible para que no vuelva el PP y en ese sentido saludo absolutamente la creación candidatura a la izquierda de Carmena que piense que se necesitan políticas de transformación profunda de Madrid para que haya una ciudad democrática y un modelo de urbanismo social y sostenible para todos", ha concluido.