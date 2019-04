Isa Serra y Rafa Mayoral se reúnen con afectados del plan Permuta Alcorcón y tildan de "vergüerza absoluta" lo ocurrido

Publicado 22/04/2019 18:01:06 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, el candidato de Podemos al Congreso de los Diputados Rafa Mayoral, y el candidato de Ganar Alcorcón, Podemos e IU a la Alcaldía de Alcorcón, Jesús Santos, se han reunido con los afectados por la liquidación del Plan Permuta de Alcorcón, un centenar de personas mayores "en riesgo de ser desahuciadas de sus casas adaptadas".

"Es una vergüenza absoluta como han engañado a las personas que ahora mismo les están diciendo que les van a echar de sus casas. Son personas que se sumaron al plan Permuta, que cedieron sus casas, que han cumplido con todo lo que establecía ese contrato y sin embargo, ahora mismo les están diciendo que se tienen que ir. Cedieron una casas para el alquiler pero nunca se pusieron en alquiler", ha censurado Serra.

La aspirante de Podemos a la Comunidad ha criticado la "irresponsabilidad" de las administraciones públicas en este caso, y en concreto del Ayuntamiento de Alcorcón. "Y damos un mensaje claro a David Pérez y a los bancos a los que siempre les regalan las casas de la gente: no vamos a permitir que a esta personas mayores les echen de sus casas", ha añadido.

Isabel Serra ha manifestado que los Gobiernos del PP "han apostado siempre por un modelo de especulación en la vivienda, que ha echado a mucha gente de sus casas y que está haciendo que los precios del alquiler hayan subido un 40 por ciento en los últimos años en algunos barrios". "Hay 170 desahucios al día en España. Por eso hay que hacer un parque de viviendas de alquiler público de 40.000 viviendas", ha dicho.

Por eso, Mayoral ha coincidido en calificar la situación de "absolutamente vergonzosa, injusta e inaceptable". "Los contratos de cesión fueron indefinidos para todas estas personas, que además cedieron sus pisos en el centro de la ciudad para alquiler joven, que no se han puesto a disposición de los jóvenes. Y ahora lo siguiente es intentar sacarles de sus casas en una posición que no tiene ningún sentido. Ellos tienen derecho a seguir en sus viviendas porque han cumplido sus obligaciones y quien no ha cumplido ha sido la empresa municipal. Desde las administraciones públicas hay que dar una respuesta contundente", ha explicado.

"No se puede permitir que los intereses de las entidades financieras, que han sido rescatadas con dinero público, puedan estar por encima de la gente mayor que ha sido la que realmente ha levantado este país durante los años más duros. Creemos que no es de recibo que aquellos que han recibido rescate bancario sean privilegiados y estén por encima de la gente mayor que ha trabajando toda su vida para que hoy podamos disfrutar de la democracia", ha añadido el también secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos.

Por ello, ha abogado por un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para dar una respuesta a los afectados, "que han cumplido todo este tiempo y van a pisotear sus derechos". "Si las instituciones no sirven para proteger a la gente más vulnerable y con mayores dificultades y solo sirven para proteger las entidades financieras, las instituciones tienen que cambiarse de arriba a abajo", ha afirmado.

Al igual que Serra, Mayoral ha apostado por un amplio parque público de vivienda en alquiler y un control del precio de los alquileres. "No tiene sentido que las viviendas que hemos pagado todos en el rescate bancario acaben en manos de fondos buitres tiradas de precios para que además impongan unos precios abusivos de los alquileres. Si las hemos pagado, que estén en manos de la gente y que las pueda utilizar con precios asequibles todo el mundo", ha exigido.

Por su parte, el candidato de Ganar Alcorcón a la Alcaldía, Jesús Santos, ha anunciado que han presentado una moción en el Ayuntamiento de Alcorcón para que esta institución se haga cargo de las hipotecas de las casas de los mayores afectados por "este atropello".

Luego iniciarán las medidas legales como ampliar la demanda presentada sobre lo ocurrido con la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón "porque podría haber un posible delito de prevaricación, ya que los administradores concursales por su cuenta y riesgo decidieron dejar de pagar las hipotecas".

"Creemos que nuestros mayores, que tanto han dado por nuestro país, no pueden verse al final de sus vidas en esta situación. Es de una barbaridad y de muy sinvergüenzas no proteger a los mayores. Que el Ayuntamiento y que el alcalde no haya venido a ver estos testimonios es de muy poca valentía política. Estar en política y las instituciones es estar con la gente y poner soluciones y por eso exigimos que el Ayuntamiento se haga cargo de las hipotecas y que dejen en paz a los mayores, que firmaron un contrato vitalicio y es totalmente legal. Que dejen de proteger a los bancos, de hacer trampas, que dejen de defender a los corruptos y se pongan del lado de la gente", ha pedido.

Jesús Santos cree que hay gente que tiene que "entrar en la cárcel" por hacer cosas como esta. "Desde Ganar Alcorcón y desde Unidas Podemos no nos va a templar el pulso en llevar a los tribunales a todos y mirándoles a la cara y diciéndoles que es una barbaridad lo que se está haciendo con los mayores", ha concluido.

Tras la reunión, también ha tomado la palabra José Manuel, un hombre de casi 86 años que se incorporó al Plan Permuta, por el que le cedieron una casa adaptada a su situación y dejó la suya del Centro al Ayuntamiento. Según ha explicado, su mujer, de casi 89 años, está en silla de ruedas y si vuelve a su antigua casa no podría subir a su tercer piso, ya que no tienen ascensor.

"No lo comprendo esto de que nos echen a sí de por sí. A mí me tienen que echar muerto porque si no no me echan de mi casa. No voy a dar las llaves ni nada. Yo lo podría vender pero no llego a los 123.000 euros más el IVA que me piden y luego 8.000 euros en un talón. ¿De dónde saco yo en ese dinero si yo cobro 600 euros de mi pensión?", ha detallado.

PLAN PERMUTA

La actual administración concursal de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) busca recuperar las viviendas del Ensanche Sur adheridas al Plan Permuta, que en 2011 permitió a casi 90 mayores intercambiar su piso por otro adaptado en la zona.

El objetivo era doble, que estas personas cuyos domicilios carentes de ascensor y que se situaban en calles estrechas, que tampoco posibilitaban su instalación, cediesen sus pisos a un plan de alquiler joven, mientras ellos se iban "de forma vitalicia" a un bajo accesible del nuevo desarrollo del Ensanche Sur.

Ahora, la Administración se agarra al auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 "que acuerda una modificación puntual del Plan de Liquidación (...) en la que dice que se debe proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta", según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, según se ha comunicado a los afectados por la medida tendrían dos opciones, "el derecho" a que adquirir la propiedad de la vivienda de protección pública donde viven actualmente, cumpliendo las condiciones, o "regresar" a su piso en propiedad. En ambos casos con una compensación económica por la pérdida del derecho vitalicio a sobre la vivienda nueva.

Esto "no excluirá la devolución de Emgiasa de la vivienda de propiedad de usted, cuyo uso nos fue cedido en su día en permuta y que procederemos a poner a su disposición en el plazo de 30 días", además de las mencionadas compensaciones, según se puntualiza.

Fuentes municipales, han insistido en recalcar que ninguna de las personas incluidas en el Plan Permuta se quedaría en la calle, bien sea porque opten por comprar la vivienda pública que habitan, "siempre por debajo del precio del mercado", o bien por recuperar su piso en propiedad, "que le sería devuelto en el estado original y libre de cargas".