IU espera avances en la confluencia electoral con Podemos antes de Navidad tras ratificar a Sol Sánchez como candidata

Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid espera avances importantes en la construcción de una candidatura de unidad popular con Podemos, Equo y otros actores políticos afines antes de Navidad, después de ratificar a Sol Sánchez como su cabeza de lista en las elecciones autonómicas.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la formación, que esperan mantener una reunión en los próximos días con Podemos para ir avanzando en dicha confluencia y el programa electoral. El proceso de convergencia aún no está claro, aunque desde la formación esperan que haya otras primarias que defina el orden final de la papeleta electoral regional.

En una rueda de prensa para la presentación de los candidatos elegidos de IU Madrid, la aspirante a la Comunidad quiere que las bases de esta confluencia sean "las más amplios posibles" respetando siempre los procesos internos del resto de organizaciones y también de elaborar un programa "compartido con todos". "Estamos trabajando en ello para tener un frente común que pare a la derecha lo más antes posible", ha dicho.

El responsable político de IU Madrid, Álvaro Aguilera ha puntualizado que la formación no se va a integrar, va a construir con otros actores candidaturas. "No es una cuestión de que nos vayamos a integrar, no somos subalternos a nadie, sino de igual a igual con todos. Y por tanto no opera el término integración, sino construir con", han reiterado.

Preguntado por la dimisión de Lorena Ruiz Huerta como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y su relación con el candidato de ese partido a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, Sol Sánchez ha señalado que "es evidente con quién tiene más afinidad", pero no ha querido opinar "desde fuera". "A mí me apena que se vaya Lorena pero un asutno que pertenece a otra otra organización", ha zanjado.

UNOS 7.000 PARTICIPANTES EN PRIMARIAS

Además de a Sol Sánchez a la Comunidad, Izquierda Unida Madrid ha presentado este miércoles a sus cabezas de lista a municipios de la región, tras el proceso interno de primarias a cabezas de lista. La Coordinadora Regional de IU de Madrid los ratificó en la tarde de ayer.

Un total de 7.000 militantes y simpatizantes han participado en el proceso. La candidatura de Sánchez y también la del actual tercer teniente de alcalde de la capital, Mauricio Valiente, como cabeza de lista electoral en la capital han sido ratificadas directamente, ya que sus rivales en primarias no han recogido los mínimos avales suficientes del 5 por ciento.

En Madrid, a ocho meses de las elecciones, hay en un escenario "tremendamente heterogéneo" en cuanto al desarrollo del estado de los posibles acuerdos con el resto de fuerzas políticas aliadas en los diversos municipios de la Comunidad, reconocen desde Izquierda Ujnidad.

Tras este primer proceso, se abre otro nuevo con la elección interna de listas completas a municipios y Comunidad de Madrid, así como la confluencia con dichas fuerzas aliadas. Dicha confluencia se basará "en torno a un programa conjunto y participado, siguiendo la experiencia del encuentro programático regional 'Hacer Madrid', donde participan entidades, organizaciones políticas de toda la región y que tuvo su primera reunión justo antes del verano, con 600 personas participando en él", ha indicado Álvaro Aguilera.

Según ha explicado, este es el proceso de elección unitaria "para construir un programa junto a los sindicatos y movimientos sociales", que incorpore diferentes medidas, como una comunidad habitable, que cree más empleo, con más industrialización, ecologista y feministas, que luche contra la especulación del suelo y la vivienda y por servicios públicos de calidad.

Para Sol Sánchez, "frente al modelo de privatizaciones, precariedad y pobreza que plantea el neoliberalismo de PP y Cuidadanos, le vamos a dar la vuelta a una Comunidad cada vez más injusta, con una brecha social, que necesita una perspectiva social, ecologismo y feminismo, e IU tiene que asumir como responsabilidad histórica, frente a unas derechas que se escoran cada vez más a la extrema derecha, donde se van a caer porque no caben más".

La candidata regional apuesta por un "proyecto inclusivo que no deje a nadie fuera, que deje de aumentar la brecha social. "La Comunidad presume que recibe la mayor inversión extranjera, pero ahí se incluyen que los fondos buitre que estén echando a la gente de sus casas y es para la que tenemos intención de volver a la Asamblea de Madrid y llevar la política que la gente necesita", ha apostillado.

PRIMARIAS EN LOS MUNICIPIOS

En el proceso de primarias han participado 28 municipios como Madrid, Alcalá de Henares, Getafe o San Sebastián de los Reyes. En muchos de ellos ha habido mucha "cohesión interna", apuntan. Municipios donde gobierna Izquierda Unida, como Rivas o Ciempozuelos, celebrarán sus primarias en las próximas fechas.

El responsable político de IU Madrid ha destacado que harán "todos los esfuerzos posibles" para confluir en los municipios con otras formaciones a través de "coaliciones paraguas". "Si un municipio donde gobernamos como Pinto se llama Ganemos Pinto, por nosotros no va a haber problemas, faltaría más", ha dicho.

En el listado de elegidos como cabezas de lista a las elecciones municipales por IU está Almudena Gil en Aranjuez, Ana María de Ana en Casarrubuelos, Celia Martell en Galapagar, David Cobo en Alcalá, Francisco Javier Cerezo en Fuenlabrada, Tatiana Ruiz en Villanueva del Pardillo, Yolanda Hidalgo en Getafe, Salvador García en Manzanares el Real, Juan Bautista Esteban en Alcobendas, Javier Heras en San Sebastián de los Reyes, Demetrio Garrido en El Escorial, Carlo Mario Gutiérrez en Pinto, Víctor Manuel Pozo en Humanes, Antonio Montes en Velilla, José María Gómez en Aldea del Fresno, Sofía Díaz en San Fernando de Henares, Juan Antonio Balado en Pezuela, Alberto Ignacio Penades en Bustarviejo, Noelia Ortega van Beers en Paracuellos, Lola Sánchez en Majadahonda, María Magdalena Pozo en Villaconejos, Carolina Cordero en Parla, Montserrat García en Mejorada, Nuria García en Nuevo Baztán, Tomas Alberich en Villalba, Rosa Maria Pinilla en Villar del Olmo, Silvia Calcedo en Torrelaguna, Rosana Zarapuz en Alcorcón y Óscar García en Leganés.