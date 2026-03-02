La izquierda critica el ataque de EEUU e Israel sobre Irán mientras PP y Vox celebran la muerte del "tirano" Jamenei

Archivo - Exlíder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei - OFICINA DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han criticado este lunes el ataque militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán al tiempo que PP y Vox han celebrado la muerte del "tirano" ayatolá Alí Jamenei.

Los partidos han expuesto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces sus posiciones respecto al ataque conjunto de este fin de semana contra la República Islámica de Irán que ha causado, entre otros, la muerte de su líder. Estos han sido respondidos por el régimen iraní con bombardeos contra países de Oriente Próximo así como Chipre.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha mostrado su "condena absoluta y sin matices" a la intervención militar sobre Irán y ha lanzado un mensaje de "solidaridad" a su pueblo.

"Jamás las bombas de Estados Unidos e Israel han traído paz o democracia a nadie. Ni en Irak, ni en Siria, ni en Libia, ni en Palestina, ni en ningún lugar", ha planteado.

Ha negado que los ataques vayan "de democracia" o de "derechos de las mujeres" y ha señalado al bombardeo a la escuela femenina de Minab, en el sur del país, en la que Irán ha elevado a 180 las víctimas.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha "expresado el sentir mayoritario del país" al plantear que "se puede estar en contra de un régimen odioso como es el iraní y a la vez se tiene que respetar el derecho internacional y las reglas de juego".

"Si estamos en este momento en el que el fin justifica los medios ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién va a decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos a lo largo de la historia? ¿Trump? ¿La comunidad internacional le va a dar a Trump la potestad de decir a quién tiene que laminar y a quién no? A mí me parece que estamos entrando en un juego muy peligroso", ha incidido Mar Espinar.

PP CELEBRA LA CAÍDA DE "UN TIRANO"

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que "el mundo es mejor cuando cae un tirano" y ha deslizado que Irán estaba "a semanas de conseguir una bomba nuclear".

"Lleva años esclavizando a su propio pueblo y después de unos meses de revolución dentro del propio Irán, del pueblo iraní levantándose contra la opresión de los ayatolás, especialmente las mujeres, y después de la masacre de más de 40.000 personas, pues el mundo es un lugar mejor cuando no está el tirano que los lideraba", ha añadido.

En este punto ha afirmado que le llama "mucho la atención cómo las feministas como la señora Bergerot" se oponen a una intervención " para liberar a mujeres que eran obligadas desde niñas a casarse con personas mayores, que eran obligadas a invisibilizarse detrás de ropas...".

Además, ha contestado a la portavoz de Más Madrid cuestionando si estaría "en contra del desembarco de Normandía" --que supuso el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa-- al entender que "nunca una intervención americana ha liberado nada".

Por último, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Íñigo Henríquez de Luna ha puesto el foco en que ha caído "un tirano, una dictadura teocrática" y ha apostillado que espera que sea "el principio de la liberación del pueblo iraní".

"Se habla del ataque a Irán, pero se habla muy poquito de las 30.000 víctimas que han sido asesinadas por el régimen iraní en los últimos tiempos", ha rematado.