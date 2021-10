Izquierda cuestiona indemnizaciones a residencias privadas por compensaciones en pandemia y PP pide que se cumpla la Ley

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la izquierda con representación en la Asamblea de Madrid han cuestionado este jueves que la Comunidad de Madrid indemnice a varias residencias privadas por compensaciones a prestaciones que realizaron en la primera ola de la pandemia, al tiempo que han criticado que no vuelva a ponerse en marcha la comisión de investigación sobre residencias que se cerró tras las elecciones anticipadas.

La Consejería de Sanidad indemnizará con más de un millón de euros a 15 geriátricos porque en los primeros meses de la crisis sanitaria trasladó a algunos de los mayores a estos centros privados y, en algunos casos, incluso cambió a los gestores. Al menos quince de las empresas afectadas reclamaron después una indemnización que ahora, año y medio más tarde, están comenzando a cobrar, según ha desvelado hoy la 'Cadena Ser'.

Preguntada al respecto minutos antes de entrar en el Pleno del Parlamento regional, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha calificado de "muy raro e indecente que no se haya podido investigar lo que ocurrió en esos centros, que la Comunidad haya abandonado a los mayores, que no los derivaba a hospitales y que esas residencias reciban un premio sin saber por qué. Raro y cuestionable, ración de premio para el abandono y castigos para los abandonados", ha criticado.

Por su parte, la portavoz socialista, Hala Jalloul, ha afirmado que este asunto "no se puede solucionar con dinero". "Pensamos que hay que esperar a ver qué dicen los tribunales. Presentamos una comisión de investigación, se puso en marcha y no se llegaron a conclusiones y que decayeron por la convocatoria anticipada de elecciones. Es responsable y les debemos a los ciudadanos saber qué les pasó a los mayores en las residencias", ha dicho.

Y como el PP y Vox no aceptaron la reapertura de la comisión de investigación sobre residencias, la diputada socialista ha indicado que su Grupo organizó unas jornadas "para buscar respuestas y poner sobre la mesa los protocolos de la vergüenza", jornadas en las que participó el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero. "Me parece muy denunciable, espero que se depuren las responsabilidades y a ver qué dicen las residencias. Pero esto con dinero no se soluciona", ha insistido.

BLOQUEO A UNA COMISIÓN SOBRE RESIDENCIAS

Por otro lado, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha lamentado que en la cámara autonómica se siga bloqueando la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia.

"La Comunidad de Madrid deberá compensar algunas residencias privadas mientras en esta Cámara sigue cercenada la posibilidad de poner en marcha una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido y para reparar el daño de las más de 8.000 personas mayores que murieron sin socorro por las ordenes directas de este Gobierno", ha señalado.

Preguntado también al respecto, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Alfonso Serrano, solo pide "que se cumpla la ley". "Es una cuestión que habilitaba el Ministerio de Sanidad y se trataba de convenios que coordinaba la Consejería de Sanidad con la de Políticas Sociales, que es la que veía las necesidades de derivaciones o no, y necesidades de otras plazas. A ellos hay que preguntarles", ha apostillado.

Por último, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha respondido que se trata de "compensaciones por expropiaciones de plazas privadas que se hicieron".

"Tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a cambiar el modelo de residencias, que no ha sido exitoso, sino un desastre. Hemos solicitado una comisión de estudio de residencias y trabajaremos para conseguir cambiar el modelo, garantizar a los mayores que estén buen cuidados y sus familias tengan la tranquilidad de que su mayores estén en un buen sitio. Espero que todos los grupos nos apoyen en trabajar juntos en las cosas que son importantes", ha concluido.