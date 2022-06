La izquierda lamenta el "retroceso" en los presupuestos participativos aunque "no se atrevan a desmantelarlos del todo"

Para Coordinación Territorial, el modelo del mandato pasado fue "un bluf" porque solo se ejecutó 36 millones de los 360 comprometidos

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han lamentado el "retroceso sin precedentes" en los presupuestos participativos de la capital con el actual Ejecutivo municipal, aunque "no se atrevan a desmantelarlos del todo", unido a que tumban propuestas ciudadanas con justificaciones "peregrinas".

En la última comisión de Vicealcaldía, el concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha comparado "el avance en participación ciudadana en el mandato anterior, premiada por Naciones Unidas, al retroceso sin precedentes en este". "Lo que he visto en este mandato nunca lo he visto, con un desmantelamiento sistemático de los espacios de participación", ha lamentado el edil.

"No me extraña el cambio de posición porque confunden ser de centro con no tener proyectos ni principios y tendrá que ver con no tener votos", ha advertido Murgui a los concejales de Cs, partido al frente de Coordinación Territorial, después de insistir en que "están echando abajo un sistema de participación que había mejorado notablemente".

A Más Madrid le preocupa que de las 617 propuestas presentadas a la última edición de los presupuestos participativos, únicamente han pasado a votación 209. "No se atreven a desmantelar del todo los presupuestos participativos y por eso solo han presentado una convocatoria, la de 2021-2022, como si cogieran una máquina del tiempo", ha espetado Murgui, que ve en todo esto "una treta, un truco para desvirtuarlos e ir desmantelando los procesos que no se atreven a desmantelar abiertamente, como los Foros Locales".

Desde el PSOE, el portavoz en la comisión de Vicealcaldía, Álvaro Vidal, ha puesto el foco en que de las 617 propuestas presentadas por la ciudadanía, 209 han sido viables y 408 no han pasado a votación. "Vemos fallos y cosas extrañas, como que son propuestas que chocan con cuestiones trabajadas en los distritos con los vecinos", ha indicado.

En cuanto a las rechazadas, Álvaro Vidal ha advertido que "no hay un criterio unánime en la ciudad" y en muchas ocasiones se han dado "respuestas peregrinas" para justificar el rechazo.

"EL BLUF" DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

La concejala delegada de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, ha acusado a Más Madrid de que durante su mandato "se caracterizaron porque no ejecutaron presupuestariamente". "En materia de presupuestos participativos fue un bluf por su escasa participación", ha recriminado a Más Madrid.

Saavedra se ha dirigido a este grupo para afearles que "prometieron 360 millones a ejecutar pero ejecutaron 36 millones. De 1.214 proyectos se quedaron sin ejecutar 1.001".