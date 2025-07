Jalloul (PSOE) advierte de que la UE no puede "perder el carácter humano" y la "solidaridad" ante la migración

Apuesta por continuar con el Pacto Migratorio, porque debe ser "segura y ordenada", y defiende que en España "no hay un problema"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE y exsecretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha advertido de que la Unión Europea no puede "perder el carácter humano" y la "solidaridad" ante la migración.

"Detrás de cada cifra hay una historia y muchas veces desesperada de vida. Gente que llega a nuestro país por cinco años, horribles, y también por las políticas que se han hecho en África y por las guerras que hay ahí", ha destacado en una entrevista con Europa Press.

Para Jalloul la clave es que la Unión Europea continúe aplicando el Pacto Migratorio para garantizar que este fenómeno sea de "forma regular, segura y ordenada", pero con mecanismos de solidaridad obligatoria, atención a menores y acreditación de asilos.

Entiende que este carácter "humano" contrasta con un "auge de un discurso de odio" que "aleja, enfrenta y aterroriza a miles de migrantes e hijos de migrantes". Su receta es el trabajo con las políticas de inclusión y que se "hable bien de los migrantes", que se hable de la "realidad que hay".

Ha planteado que si hicieran todos huelga el mismo día en España la "economía se caería" y ha recalcado que en muchos casos cubren determinados puestos de trabajo imprescindibles y en los que "no trabaja otro sector de la población" por las condiciones que tienen --señalando como ejemplo los mares de plástico de Almería--.

Para Jalloul esta narrativa de los beneficios de la migración tiene que servir de contraste también en un mundo en el que Estados Unidos está ejecutando "deportaciones masivas". "Se necesitan garantías administrativas ante la situación en la que se encuentran los migrantes sin regularización", ha apostillado al tiempo que ha explicado que cuando esta secretaria de Estado "muchos de los empresarios solicitaban acabar con esta situación para garantizar la fuerza laboral y acabar con la economía sumergida".

Hana Jalloul ha reivindicado que en España no hay un "problema con los migrantes" y que no es cierto ni que "la gente no se integre" ni que estén surgiendo problemas derivados de la misma, más allá de cuestiones "localizadas" con "algunas bandas latinas".

"En un país seguro no se puede ligar delincuencia con migración. Y nuestra situación no es como la de otros países en los que sí puede haber problemas. Hay que contar la verdad y la realidad de esto", ha reivindicado Jalloul, quien ha loado el trabajo de medios de comunicación en los que se ha hecho una labor divulgativa "desligando" migración y delincuencia.