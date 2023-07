Jamiroquai despliega todos sus hit noventeros ante más de 16.500 personas en la Caja Mágica

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jamiroquai consiguió anoche animar a los más de 16.500 asistentes al tercer y último día del festival Río Babel al desplegar todos sus grandes hits noventeros en la Caja Mágica de Madrid.

Fue uno de los conciertos más esperados del festival y el más concurrido, junto al del Juan Luis Guerra del sábado. El londinenses ha hecho vibras a los asistentes con grandes temas como 'Canned Heat', 'You give me something' 'Cosmic Girl' y, por supuesto, 'Virtual Insanity'.

La tarde, con un tiempo de bochorno estival, comenzó con Colectivo Panamera, quienes han sido los encargados de motivar a los primeros miembros del público con temas como 'Quiero mucho más', 'El arenal' o 'El huracán'.

Poco después, Balkan Paradise Orchestra se subíeron al escenario Río Babel cogiendo el relevo para hacer bailar a todos los presentes con su espectáculo 'Catarsis'. Mientras que, en el Babel Comedy presentado por Iggy Rubín e Inés Hernand, La Pija y la Quinqui hacían reír a todos con sus locas anécdotas, junto a Ana Morgade.

Luego llegó el turno de la Maravillosa Orquesta del Alcohol, la M.O.D.A., quienes han reunido a su público fiel para darlo todo desde el primer momento con temas como 'Nómadas' y terminando, entre unas pocas gotas de lluvia, con su ya clásico 'Héroes del sábado'.

En el otro escenario, los murcianos Arde Bogotá demostraron que siguen en ascenso, ya que gran parte del público conocía casi todas sus canciones, entre las de su nuevo disco y sus 'Cowboys de la A3'. A mitad del concierto, además, anunciaron el 11 de noviembre actuarán en La Riviera de Madrid.

Por otro lado, Alizzz desplegó su show, saltando a ritmo de 'Que pasa nen', 'Amanecer', 'Todo está bien' y estrenando su nuevo tema con Amaia, 'Sexo en la playa'. A continuación, los mexicanos Son Rompe Pera llevaron los ritmos de la cumbia al escenario Río Babel.

Por su parte, los argentinos empezaron su concierto con 'Cicuta', haciendo una demostración de su peculiar estilo, dando un giro hacia sonidos más electrónicos, aunque sin olvidar su rock del pasado. Lucio Consolo y Marco Viera hicieron vibrar a los asistentes con temas como 'En efecto', proclamándose la gran promesa del festival.

La noche se cerró con Bomba Estéreo, que llenó de color y láseres led el festival. La cantante arrancó con 'Pájaros' para luego seguir con 'To my love', 'Fiesta' y 'Fuego' y terminar con 'Ojitos lindos'.

De esta forma se cerró la quinta edición del Río Babel que en tres días ha recibido a 50.000 personas. "Se ha logrado una vez más tender puentes entre España y Latinoamérica con elección de cartel lleno de grandes artistas de la talla de Julieta Venegas, Juan Luis Guerra, Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Peces Raros o Morat, entre muchos otros", ha señalado la organización del festival, que se siente "orgullosa" de su funcionamiento sin incidentes y haciendo un balance "muy positivo" para trabajar por la edición de 2024.