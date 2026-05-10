Un jardín oculto en Madrid reabre al público con la primera exposición en España del escultor británico Thomas Houseago

Un jardín en Madrid reabre al público con la primera exposición en España del escultor británico Thomas Houseago. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid acoge la primera exposición en España del escultor británico Thomas Houseago (Leeds, Reino Unido, 1972), que puede encontrarse en el Jardín de Banca March.

Esta zona verde reabr al público de forma esporádica y, por tanto, sigue siendo una gran desconocida para muchos madrileños. La muestra coincide con el centenario de la institución y estará instalada hasta el 30 de octubre, con entrada gratuita.

El proyecto expositivo, concebido junto con Vande, firma internacional especializada en la venta privada de obras de arte y en la producción cultural, reúne siete esculturas monumentales realizadas con materiales tradicionales como el yeso, el bronce o el aluminio, que se combinan con elementos industriales como varillas de hierro y cáñamo.

Entre ellas se encuentra 'Large Walking Figure I', de casi cinco metros de altura, o la reciente 'Janus-Mirror-Figure', que ejemplifica el cruce de las influencias primitivas y el lenguaje contemporáneo que caracteriza al artista.

Las obras de Houseago, en las que se sitúa la figura humana como "elemento central", reflejan su interés por tender puentes entre la historia del arte --de la escultura antigua y clásica a la tradición moderna del siglo XX, de Rodin a Picasso-- y la cultura popular contemporánea, con referencias que van de la transmutación de David Bowie como Ziggy Stardus al Darth Vader de George Lucas. "Es un cruce de influencias que define un lenguaje propio, en el que tradición y modernidad conviven sin jerarquías", ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Thomas Houseago es uno de los escultores contemporáneos más destacados de su generación. Estudió en la Central Saint Martins de Londres a principios de la década de 1990 y posteriormente en De Ateliers, en Ámsterdam. Tras pasar varios años en Bruselas, se trasladó a Los Ángeles, donde vive y trabaja desde 2004.

Su obra se ha expuesto internacionalmente en TANK Shanghai, China (2023); el Centro Pompidou-Metz, Francia (2022); el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2019); la Royal Academy, Londres (2019); la Galleria Borghese, Roma (2013); el Storm King Art Center, Nueva York (2013) y la Inverleith House, Edimburgo (2011).

UNA ISLA VERDE EN PLENO CENTRO

El jardín de Banca March es una isla verde en pleno centro de Madrid, en la calle de Castelló, 75, en el Barrio de Salamanca, situado junto a un emblemático edificio de principios del siglo XX.

En su diseño se integran arte y naturaleza a lo largo de sus más de 1.600 metros cuadrados. Entre su vegetación se distribuyen varios estanques junto a esculturas de relevantes artistas como Cristina Iglesias y Blanca Muñoz.

Aunque comparte manzana con la sede de la Fundación Juan March, se trata de "un espacio único y diferenciado que sólo se abre al público en periodos de especial relevancia".