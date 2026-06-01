'JimmyGo' completa su reto solidario tras correr por los 179 municipios de Madrid para "romper el silencio" del suicidio

La Comunidad de Madrid participa en la última etapa del reto solidario Romper el silencio, para concienciar sobre la salud mental - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El corredor de ultrafondo Jaime Domínguez, conocido como 'JimmyGo', ha cruzado este lunes la línea de meta de su reto solidario iniciado el pasado 12 de abril y que le ha llevado a recorrer los 179 municipios de la Comunidad de Madrid a la carrera con el objetivo de sensibilizar sobre la salud mental y "romper el silencio" en torno al suicidio.

Este bombero del Ayuntamiento de Madrid ha corrido los últimos metros de su recorrido --desde la Plaza de Oriente hasta la meta, ubicada en la Puerta del Sol-- acompañado entre otros por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García, y del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano.

En el acto de recepción, celebrado en la Real Casa de Postas, se le ha hecho entrega a Domínguez de una placa conmemorativa ante la presencia de alcaldes y alcaldesas de los municipios por los que ha pasado durante este desafío, que ha tenido el respaldo de la Comunidad de Madrid a través del programa 'Pueblos con Vida'.

El reto consistía en alcanzar de forma simbólica los 3.953 kilómetros, cifra que representa el número de personas fallecidas por suicidio en España en 2024. Sobre el origen, el corredor ha explicado que la idea surgió de las situaciones que viven de forma cotidiana profesionales como bomberos, sanitarios, policías o servicios de emergencia, así como experiencias personales vinculadas a su entorno familiar y cercano.

"Se ha convertido en una situación demasiado cotidiana y eso va sumando. Durante años te vas dando cuenta de que no puede ser", ha señalado, quien ha indicado a los medios que el proyecto llevaba "unos cuantos años" gestándose hasta encontrar el momento adecuado para lanzar un mensaje que, ha admitido, es "muy delicado".

"NO ES SOLO EL SUICIDIO"

El corredor ha defendido la necesidad de hablar de salud mental y de prevención del suicidio, aunque ha matizado que no cree que se trate ya tanto de un tabú como de "miedo a enfrentarse a esas cifras" hasta que la realidad toca más o menos cerca. "No es solo el suicidio, es el bullying, el ciberbullying, la soledad no deseada", ha indicado.

En este sentido, ha relatado que durante el reto ha recibido numerosos testimonios de personas afectadas, tanto a través de redes sociales como en los propios municipios. "Te encuentras con alguien que viene a verte, te dice algo al oído que te deja seco, pero quieren que lo hables. Quieren que se rompa ese silencio", ha señalado, para añadir que "lo peor es sufrirlo en silencio".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha subrayado que los madrileños que lo necesiten cuentan con el teléfono '012 A tu lado', operativo las 24 horas del día y los 365 días del año para atender necesidades relacionadas con la salud mental, además de la web 'Ayuda frente al suicidio, no estás solo', todo ello dentro del Plan Regional de Prevención del Suicidio.

"Es una cuestión que nos ocupa y nos preocupa a todos y estamos muy orgullosos de que Jimmy haya conseguido romper el silencio con este reto", ha afirmado el consejero en declaraciones a los medios.

En este sentido, García ha defendido que la prevención del suicidio requiere la implicación conjunta de administraciones, instituciones y sociedad civil. "Es una cuestión que no hay que silenciar, es una lacra que se lleva por delante la vida de muchísimas personas", ha concluido.

"LA RESPUESTA DE LOS ALCALDES HA SIDO BRUTAL"

Preguntado por la acogida en los municipios, 'JimmyGo' ha asegurado que la respuesta de los alcaldes y alcaldesas ha sido "brutal" y ha destacado la "altura política" demostrada en la Comunidad de Madrid ante un mensaje que, según ha apuntado, no sabía cómo iba a ser recibido.

"Me han recibido en todos los municipios, me han puesto alfombra roja casi todo lo que hubiera necesitado, independientemente del color político", ha subrayado. "De la gran mayoría de los municipios he salido sin saber de qué (partido) eran, y eso creo que le da sentido a este mensaje", ha añadido.

El corredor ha insistido en que el objetivo era implicar a los regidores como altavoces para llegar a los vecinos de toda la región. "Yo no podía llegar a todos. Solo se me ocurrió utilizar a nuestros alcaldes y alcaldesas para que hicieran de altavoz", ha explicado, para destacar que muchos municipios ya desarrollan iniciativas en centros escolares, clubes deportivos y espacios comunitarios.

Domínguez ha recalcado además que la prevención debe dirigirse especialmente a la gente joven. "Nuestros jóvenes van a ser la solución de esto, pero nosotros tenemos que marcar el camino", ha afirmado.

Sobre el cumplimiento de los objetivos del reto, el bombero ha asegurado que se han alcanzado "con creces". "Cuando te planteas hacer 3.953 kilómetros, hacer maratones o etapas de 50 diarios, pasando mil penurias, aspiras y sueñas algunos objetivos, pero se han cumplido mucho antes de lo que todos hubiéramos pensado", ha señalado.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DESTACA SU "CALIDAD HUMANA"

Al acto ha acudido la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien ha expresado el "tremendo orgullo" del Ayuntamiento por contar con profesionales como Domínguez, al que ha agradecido su "calidad humana" y su capacidad para impulsar un proyecto "muy necesario" y "muy positivo".

"Ha sido capaz de romper este silencio, de que se hable de algo que durante demasiado tiempo ha sido prácticamente tabú", ha destacado Sanz, quien ha llamado a abrir una reflexión como sociedad sobre las cifras de suicidio.

La vicealcaldesa ha señalado que las administraciones deben "seguir abriendo camino" y poner en marcha programas de prevención. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ha citado el trabajo de Madrid Salud y su plan de prevención del suicidio.

"Es importantísimo hablar de salud mental y es importantísimo que iniciativas tan bonitas como esta, tan extraordinarias, ayuden a hacerlo", ha añadido Sanz, que ha trasladado al corredor el apoyo de sus compañeros del Cuerpo de Bomberos y de todo el Ayuntamiento de Madrid.