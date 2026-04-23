Juan Peña, concejal de Barajas, reivindica un distrito con identidad propia y pone el foco en vivienda y transporte

Juan Peña, concejal de Barajas - CANAL 33

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de Barajas, Juan Peña, ha reivindicado este miércoles un distrito con "mucha identidad propia", ha defendido proteger a sus vecinos, la proximidad y sus zonas verdes, y ha repasado proyectos y actuaciones en marcha en materia de vivienda, transporte, espacios públicos, seguridad, instalaciones deportivas y equipamientos para mayores.

En una entrevista en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, Peña ha subrayado que hay que proteger a los vecinos porque "tienen mucha identidad propia de distrito" y sienten como suyos espacios como el parque Juan Carlos I o el Jardín del Capricho, "que es una joya histórica".

Entre los proyectos destacados, el munícipe ha hablado de la plaza mayor de Barajas y su peatonalización. Así, ha explicado que los trabajos ya han empezado en las calles adyacentes y que pronto se meterán ya con las obras profundas de la plaza.

A su juicio, esa peatonalización dará protagonismo a los vecinos y al eje comercial de la avenida General, con un ensanche de aceras y un embellecimiento del entorno que permitirá "dar mayor dinamismo a esa zona comercial", mantenerla y recuperar el comercio de proximidad.

En cuanto a la plaza de Pajarones, Peña ha recordado que fue una obra fruto de los presupuestos participativos. También ha avanzado que se unirá peatonalmente con la Plaza Mayor de Barajas por la calle Júpiter y que habrá otra actuación en una placita próxima con presupuesto propio.

MACROCENTRO INTERGENERACIONAL

El concejal también ha resaltado la creación de un macrocentro intergeneracional de 7.000 metros cuadrados en un distrito que, según ha dicho, "ha envejecido a un ritmo muy fuerte". La instalación está pensada para que convivan mayores y jóvenes, incluya un centro de día, espacios amplios y un gran auditorio, ya que ha lamentado que Barajas no tenga actualmente un auditorio cubierto para sus actividades.

Mientras ese proyecto avanza, ha anunciado nuevas actuaciones para mayores, como la dotación al Centro Cultural Teresa de Calcuta, que es también centro de mayores, de una nueva sala polivalente para sus actividades, con una ganancia de unos de 45 metros.

Durante la entrevista en Canal 33, Peña ha insistido en la importancia de hacer política "desde la calle" y ha asegurado que los vecinos son "nuestros ojos, nuestros oídos, todo". A su juicio, de esa escucha salen conclusiones que permiten actuar también en cuestiones pequeñas, como cambiar un banco de sitio o ensanchar una acera.

Como ejemplo, ha citado la cafetería Gloria Fuertes, que llevaba años cerrada y ahora está gestionada por una asociación de personas con discapacidad y por personas con discapacidad. "Son los pequeños actos que tenemos que hacer los gestores públicos, que no tienen gran visibilidad", ha señalado.

EL DEPORTE, "LA GRAN APUESTA DE LA LEGISLATURA"

En el ámbito deportivo, el edil ha señalado que esta ha sido "la gran apuesta de la legislatura" y ha detallado que ya se ha agotado todo el terreno del polideportivo Barajas con una pista de hockey, dos pistas más de pádel, una pista de pickleball y la ampliación de vestuarios.

A ello ha sumado la futura construcción de pistas de minibásket 3x3 o streetbasket en abierto, para que los vecinos no tengan que ir exclusivamente a instalaciones deportivas cerradas.

Peña también ha presumido del nuevo circuito de bicicletas de pumptrack, que ha definido como "el mejor de España" y la primera escuela de esta disciplina de la capital a la que acuden usuarios de todos lo puntos de la región.

NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDA

Sobre el problema de la vivienda, el presidente de Barajas ha defendido construir más y ha señalado que acaba de terminar una promoción, "la famosa casa de madera", que ha permitido construir "en un tiempo récord" 54 viviendas que próximamente se van a entregar para vecinos de renta media. Además, ha avanzado que junto a esa promoción se hará otra gemela y que en el barrio del Aeropuerto también empezará otra promoción de unas 20 viviendas.

En relación a los problemas de inundaciones en algunas zonas, ha resumido que la solución pasa por la construcción de un gran colector de tres tanques de tormentas y ha indicado que ya se han hecho con el 85% del suelo que es fundamental para poder construir el colector. También ha explicado que el nuevo jardín previsto en el barrio del Aeropuerto, en la zona conocida como el barrizal, llevará un pequeño tanque de tormentas debajo "que aliviará en gran medida esas inundaciones que sufre el barrio".

AUMENTO PERCIBIDO DE INSEGURIDAD

Respecto a la seguridad, ha señalado que han percibido "mayor criminalidad" a pie de calle por lo que trasladan los vecinos, aunque en el último Consejo de Seguridad, según ha relatado, la Policía Nacional les dijo "que estaba todo bien".

Aun así, ha explicado que envió una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, trasladando su preocupación y la de los vecinos y que no ha recibido respuesta. De momento, según ha remarcado, no ve más Policía Nacional en las calles del distrito, aunque sí ha reforzado la Policía Municipal.

NUEVA LÍNEA NOCTURNA AL AEROPUERTO

En materia de transportes, Peña ha destacado como último logro una línea nocturna al aeropuerto, la N-202, que pasa por el casco histórico de Barajas y que permite a los trabajadores llegar durante toda la noche. También ha recordado que está en marcha la obra de prolongación de la línea 5 desde Alameda de Osuna hacia el aeropuerto.

Asimismo, ha indicado que siguen insistiendo al Ministerio de Fomento para que se construya "de una vez por todas" la prometida parada en Campo de las Naciones del ramal de Cercanías que viene de San Fernando, una infraestructura que ha considerado "un alivio" para el tráfico y para la contaminación que generan los grandes eventos en Ifema Madrid.

El entrevistado también ha señalado la importancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, ya que tres de cada cinco familias tienen al menos un miembro trabajando directa o indirectamente para el aeródromo. "Por Barajas pasa todo el mundo. Pasan 60 millones de personas, sí o sí", ha afirmado.

CONSTRUCCIÓN DE DOS LOCALES DE ENSAYO

En el apartado cultural y patrimonial, Peña ha recordado que Barajas cuenta con el único castillo medieval de la ciudad y también con el único camping. Sobre este último, ha enlazado su pasado ligado a grupos de música del distrito con su recuperación como espacio para conciertos.

Además, ha anunciado que van a construir dos locales de ensayo, algo que ha calificado de "primicia" y de "demanda histórica" de los grupos. "No podemos perder esa esencia de Barajas", ha afirmado.

Finalmente, el concejal ha animado a los ciudadanos a visitar Barajas esta primavera y verano para conocer dos de sus "joyas": el Jardín del Capricho, al que ha definido como "un referente de la cultura de Madrid y de la jardinería", y una nueva actividad en el castillo de la Alameda de Osuna, las 'Noches del Castillo, con conciertos de pop, jazz, flamenco y música clásica a partir del 15 de mayo.