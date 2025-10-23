Un juez ordena el ingreso en prisión del detenido por la muerte de una joven de 21 años en Villaverde

Ambulancia del SUMMA 112 en las inmediaciones de una casa en Villaverde tras encontrar el cuerpo sin vida de una mujer en su domicilio. - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz ha ordenado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido por la muerte de una joven de 21 años en Villaverde, han informado fuentes jurídicas.

La detención se produjo en la madrugada del lunes al martes en Torrejón. Durante la vistilla, el hombre se ha acogido a su derecho a no declarar, siendo conducido a la prisión de Alcalá Meco. Se le investiga por un delito de homicidio con la agravante de parentesco y violencia de género.

Alrededor de las 15.00 horas de este lunes, los servicios de emergencia del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la calle de Astillero 3, en el distrito madrileño de Villaverde.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía, así como una UVI móvil del Summa 112, cuyo personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer de 21 años, que presentaba signos de violencia y varias heridas de arma blanca, pudiendo solo confirmar el óbito y poniendo el cuerpo a disposición judicial.

La Policía Nacional abrió inmediatamente una investigación para esclarecer lo ocurrido y las gestiones policiales permitieron identificar y localizar un poco más tarde al presunto autor de la muerte en un piso de la localidad de Torrejón de Ardoz.