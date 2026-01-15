Una jueza investiga al presidente del ICOMEM y a su Junta Directiva por prevaricación en las elecciones

Archivo - Sede del Icomem (Ilustre Colegio de Médicos de Madrid) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 5 Madrid ha incoado diligencias previas para investigar a la Junta Directiva en funciones del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), incluido su presidente, el doctor Manuel Martínez-Sellés, por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a las ultimas elecciones.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda incoar diligencias tras una denuncia presentada por Tomás Merina Ortega, que se declara ganador de los comicios celebrados en diciembre de 2024, y dar traslado de la causa al Ministerio Fiscal.

La Junta Directiva será investigada por la resolución adoptada el pasado 17 de marzo, cuando decidió cesar a la Junta Electoral del ICOMEM tras perder las elecciones colegiales. El ganador de los comicios y su equipo fueron los denunciantes.

En la resolución, la jueza aprecia indicios suficientes para presumir la posible existencia de una infracción penal. El objetivo de las diligencias será esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y depurar responsabilidades penales.

Entre las primeras actuaciones acordadas, el juzgado ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid que remita testimonio del procedimiento ordinario 29/2025, al considerar que su contenido puede resultar relevante para el avance de la causa.

DENUNCIA

Según expone el escrito de denuncia, el cese de la Junta Electoral se realizó para "eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática" y "mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas".

En el auto de admisión a trámite, la jueza instructora afirma que los hechos señalados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".