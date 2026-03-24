Juicio por una agresión homófoba a un menor transexual: "Te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña"

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado un juicio por una brutal agresión homófoba a un menor transexual en 2020 con una de las acusadas declarada en rebeldía y sin que la víctima se haya presentado a la vista oral.

"Te vamos a pegar, te vamos a pisar la cabeza, te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña". Éstas fueron algunas de las amenazas lanzadas, según el fiscal. Se solicitan casi tres años de prisión por delitos relacionados con la integridad moral, lesiones, amenazas y contra la dignidad.

El representante del Ministerio Fiscal considera que estos hechos estuvieron motivados por un "evidente desprecio" hacia la identidad sexual de la víctima.

En el juicio, una de las acusadas ha negado su implicación en la agresión, indicando que no recordaba lo sucedido al pasar casi 6 años desde que se produjeron los hechos. La otra procesada se encuentra en situación de rebeldía.

Además, han comparecido varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el dispositivo policial puesto en marcha con motivo de la reyerta multitudinaria en la que se produjo la agresión. Fue el padre de la víctima el que avisó a los policías.

Los agentes han ratificado que la víctima recibió insultos, lesiones y amenazas por su condición sexual. Ya había sido supuestamente agredido por las mismas personas meses antes, ante lo que la Policía recomendó al joven que acudiera a denunciar lo ocurrido. "Las víctimas estaban en un estado de terror evidente", ha señalado uno de los policías.

El primer incidente tuvo lugar el 18 de junio de 2020 en la confluencia del Camino de Perales con la calle Adora, en Madrid. Según el escrito de acusación, ambas jóvenes, actuando de común acuerdo, abordaron a un menor de 17 años, B. V. C., al que propinaron numerosos golpes.

Como consecuencia, el joven sufrió diversas lesiones, entre ellas una fractura de escafoides en la mano derecha, que requirió tratamiento médico y 37 días de curación, 30 de ellos impeditivos.

Meses después, el 20 de octubre de 2020, se produjo un segundo altercado en la calle Remodelación. En esta ocasión, las acusadas, junto a otras personas no identificadas, se dirigieron al mismo joven y a su pareja, también menor de edad, profiriendo graves insultos y amenazas de muerte con expresiones de carácter vejatorio relacionadas con su orientación e identidad sexual.

Durante el episodio, el menor volvió a ser agredido, sufriendo lesiones leves, mientras que ambos tuvieron que refugiarse en un portal cercano.

La Fiscalía sostiene que estos hechos son constitutivos de varios delitos, entre ellos un delito contra la dignidad recogido en el artículo 510.2.a del Código Penal, en concurso con dos delitos contra la integridad moral, además de un delito de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de lesiones.

Por ello, solicita para cada una de las acusadas penas que suman casi tres años de prisión, además de multas económicas y órdenes de alejamiento de las víctimas. También se contemplan prohibiciones de comunicación y aproximación a menos de 500 metros durante distintos periodos.

Las víctimas no han renunciado a la indemnización que pudiera corresponderles y han manifestado haberse sentido "humilladas y ofendidas" por los hechos.