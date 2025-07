La Junta de Retiro pide un nuevo calendario de obras en Doctor Esquerdo y sin actuaciones hasta la reunión con vecinos

Levy pide disculpas y la oposición critica la gestión que ha realizado el Área de Obras en las actuaciones de desamiantado

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta Municipal de Retiro ha aprobado este martes instar al Área de Obras y Equipamientos a realizar un nuevo calendario de actuaciones de desamiantado en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo y que no se realicen nuevos trabajos hasta que se produzca y se alcance un acuerdo en la reunión que el Ayuntamiento va a realizar con los vecinos este miércoles.

Todos los grupos --PP, PSOE, Más Madrid y Vox-- han acordado esta propuesta en una sesión que ha contado con las primeras filas "llenas" de vecinos, según han trasladado los presentes a Europa Press, y donde los afectados por las actuaciones en Doctor Esquerdo han sido los primeros en tomar la palabra para trasladar sus reivindicaciones.

Ha sido la concejala presidenta, Andrea Levy, la que ha planteado en los primeros minutos del Pleno de Retiro que los vecinos que representen a las comunidades de propietarios afectadas por las obras intervengan antes por la "urgencia y preocupación que han mostrado".

Además, ha puesto a disposición de los vecinos su equipo de la Junta Municipal para facilitar sus contactos al Área de Obras y Equipamientos para que "tengan una reunión personalmente con el responsable de estas obras y les puedan resolver todas las dudas y cuestiones".

Pilar Jimeno, una de las afectadas que reside en el número 140 de la calle Doctor Esquerdo, ha sido la primera en intervenir y ha agradecido que se les haya facilitado tomar la palabra, aunque ha subrayado que están "indignados, tristes y decepcionados por cómo se han hecho las cosas".

"Esto es un proyecto que les ha llevado meses y a nosotros la única noticia que se nos ha dado fue el jueves por la noche a través de un cartel circular cutre y bastante mejorable, de una empresa que ni siquiera pone su firma", ha criticado.

Jimeno ha reclamado la "documentación" y el plan de obras en la nave municipal sin uso que tiene amianto. Ha asegurado que los vecinos "no han tenido ninguna contestación" por parte del Ayuntamiento y ha señalado que "han hablado de iniciar acciones legales, como pedir acciones cautelarísimas".

"Hay dos piscinas en cada comunidad que están pared con pared con la nave, donde se bañan vecinos y niños. ¿Alguien ha pensado en esto? ¿Por qué se ha decidido hacer estas obras en verano? ¿Por qué no se nos ha dado tiempo a los vecinos? ¿Por qué no se nos ha dado voz? ¿Por qué? Los profesionales de esto son ustedes. Estamos invirtiendo nuestro tiempo aquí en lugar de estar trabajando", ha lanzado en su intervención.

La vecina también ha afirmado que a los trabajadores de la nueva sede del Área de Vivienda "se les ha mandado a teletrabajar" por las actuaciones de desamiantado y ha señalado que "han mentido con los horarios de trabajo porque hay vídeos donde se ve que se está incumpliendo".

"El comunicado dice que la obra se acota en un espacio cerrado. Lamentablemente no es así. Son 8.000 metros cuadrados de nave. Los vecinos vemos polvillo. No está cerrado, ojalá lo estuviera. ¿Cuál es la metodología que están utilizando? Porque no es siempre la misma. Eso nos intranquiliza. Porque lo vemos: no está cerrado. Y no somos técnicos, pero somos personas", ha insistido.

"HAY INQUIETUD SOBRE LA SEGURIDAD"

Otros residentes que han tomado la palabra han sido Ricardo Gómez, del número 47 de la calle Cavanilles, y Francisco Crespo, del número 38 de la calle de Sánchez Barcáiztegui, quienes han exigido que se retrasen las obras, de las que no están en contra, pero para realizarlo en "un periodo mucho más coherente".

Gómez ha reclamado a la Junta que "propicien las reuniones mucho más rápido que el Área de Obras" porque "hay inquietud sobre la seguridad", mientras que Crespo ha criticado que no se les ha notificado "ninguna información" tres meses antes de las obras.

En esta línea, Avelino López, que vive en el número 38 de esta la calle Sánchez Barcáiztegui, ha reclamado "hablar con el jefe de obra que tiene la responsabilidad" de comprobar las actuaciones, a la vez que ha exigido el proyecto de actuaciones para "revisarlo".

MÁS MADRID, PSOE Y VOX EXIGEN SU PARALIZACIÓN

Por su parte, el concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha sido el que ha planteado en la Junta la paralización inmediata de las obras, la convocatoria de una reunión y un calendario de actuaciones negociado con los vecinos y que se les dé acceso a toda la documentación que certifique las medidas de seguridad.

En esta línea, ha pedido elevar la propuesta al Pleno de Cibeles, así como organizar una comisión de seguimiento de las obras con representantes de los vecinos de las diferentes comunidades vecinales afectadas por las obras.

La edil del PSOE Emilia Martínez también ha reclamado "información más completa y ajustada" a la Junta Municipal sobre el procedimiento que se va a seguir, a la vez que ha afeado al Consistorio "el trato desigual que están recibiendo los vecinos" y ha asegurado que la Secretaría General Técnica de Vivienda "envió por correo que los empleados teletrabajen durante las obras de desmontaje".

Por su parte, el portavoz de Vox en el distrito, José Ángel Viñas, ha asegurado que "empatiza perfectamente" con la proposición de Más Madrid porque es vecino del número 41 de la calle Cavanilles y ha criticado al Área de Obras por ejecutar una actuación "de una manera tan nefasta" cuando la iniciativa es "buena" para la construcción de un centro deportivo "tan necesario" en el distrito.

"Tenemos que pedirles disculpas y espero que el Área se lo traslade, acompañada de la paralización inmediata de las obras porque es una de las reivindicaciones vecinales que cuentan con un argumento de mayor solidez. Espero que se hagan de manera absolutamente transparente, contando con el criterio de los vecinos e intentando que se vean lo menos afectados posible", ha remarcado.

LEVY PIDE DISCULPAS

La concejala presidenta ha contestado que todas las reclamaciones se enviarán al Área de Obras y Equipamientos al ser la encargada de realizar la reunión con los afectados. A su vez, ha manifestado que "ha sido sensible" en este asunto al permitir que los vecinos tomen la palabra, pero ha recalcado que ella "no ha contratado a la empresa y no tiene relación".

Tras la reunión entre los portavoces de los grupos municipales, los partidos han decidido cambiar la proposición de Más Madrid y cambiarla por una iniciativa que inste al Área de Obras a realizar un nuevo calendario de obras en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo y que no se realicen nuevas actuaciones hasta que se alcance un acuerdo en la reunión que va a organizar el Ayuntamiento.

Levy ha pedido "mil disculpas" a los afectados y ha defendido que "los procedimientos en política a veces no son los de apretar un botón para los ciudadanos", pero ha insistido en que "ha tomado nota". Ha pedido al vecindario que se apunte a la reunión de este miércoles con el Área de Obras, aunque no ha concretado la hora exacta.

"Creo que es una manera de llegar a un acuerdo entre todos los grupos y entre lo que yo puedo comprometerme para que no sea un papel mojado. Agradezco que mis compañeros de los otros partidos hayan entendido que aquí se tienen que aprobar cosas que tengan la vinculación de la forma correcta. Porque por mucho que ustedes (los vecinos) digan que aquí se ha votado la paralización, yo no puedo paralizar eso", ha apuntado.