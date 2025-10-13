La lanzadera que une Moncloa con Ciudad universitaria transporta más de 3 millones de personas desde el corte de la L6

Un autobús de la línea SE7 de la EMT en Ciudad Universitaria
Un autobús de la línea SE7 de la EMT en Ciudad Universitaria - EUROPA PRESS
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 13 octubre 2025 10:50

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lanzadera SE7 de la EMT que conecta Ciudad Universitaria con Moncloa ha transportado más de 3 millones de personas desde el inicio del corte de la Línea 6 de Metro de Madrid.

Según datos ofrecidos por la compañía metropolitana, el servicio especial de autobús SE5 ha registrado 136.000 pasajeros y la lanzadera especial SE7 ha tenido 23.000 usuarios.

Por otro lado, la hora punta de este lunes, día no lectivo, ha finalizado con 459.932 viajeros, un 10,84% menos que el pasado viernes. La línea más utilizada esta mañana ha sido la 1, con 72.740 viajeros, un 10,69% menos que el pasado viernes.

Además, un total de 2,64 millones de usuarios eligieron Metro de Madrid el viernes, un 4,7% más que el mismo día comparable del año anterior.

Metro de Madrid destaca una interrupción de servicio en L7 por incidencia en un tren y ligeros retrasos en L1 por una avería en un tren.

