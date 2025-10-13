La lanzadera que une Moncloa con Ciudad universitaria transporta más de 3 millones de personas desde el corte de la L6

Un autobús de la línea SE7 de la EMT en Ciudad Universitaria - EUROPA PRESS

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lanzadera SE7 de la EMT que conecta Ciudad Universitaria con Moncloa ha transportado más de 3 millones de personas desde el inicio del corte de la Línea 6 de Metro de Madrid.

Según datos ofrecidos por la compañía metropolitana, el servicio especial de autobús SE5 ha registrado 136.000 pasajeros y la lanzadera especial SE7 ha tenido 23.000 usuarios.

Por otro lado, la hora punta de este lunes, día no lectivo, ha finalizado con 459.932 viajeros, un 10,84% menos que el pasado viernes. La línea más utilizada esta mañana ha sido la 1, con 72.740 viajeros, un 10,69% menos que el pasado viernes.

Además, un total de 2,64 millones de usuarios eligieron Metro de Madrid el viernes, un 4,7% más que el mismo día comparable del año anterior.

Metro de Madrid destaca una interrupción de servicio en L7 por incidencia en un tren y ligeros retrasos en L1 por una avería en un tren.