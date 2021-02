Lasquetty afea la falta de "claridad" del Gobierno con los fondos europeos: "No hay suficiente certidumbre"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha afeado este viernes la falta de "claridad y reglas conocidas de antemano" del Gobierno en relación al diseño del reparto de los fondos europeos.

"No hay suficiente certidumbre", ha señalado en un coloquio virtual organizado por Executive Forum, donde ha deslizado que "todos" lo piensan pero no lo dicen. Según Lasquetty, empresas, asociaciones o comunidad autónomas la gobierne quien la gobierne con la que uno hable dicen "cómo el Gobierno no nos dice nada, no sabemos cómo van a llegar los fondos a los proyectos y a las inversiones".

El consejero regional ha incidido en que se van teniendo ideas preparadas pero no se tiene claro "ni cómo, ni cuando, ni bajo qué reglas" se hará la asignación de fondos.

En este sentido, ha señalado que cuando escucha al secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, hablar de que todo se hará mediante convocatorias de concurrencia competitiva, le parece bien, pero después lee "un decreto ley de 80 páginas en las que no se menciona".

Además, ha indicado que acudió a una Conferencia Sectorial en la que habla dos horas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y no aludió a "las convocatorias de concurrencia" hasta que él le preguntó.

"Todo eso esta sucediendo y creo que no es beneficioso, que no es conveniente. Invitaría al Gobierno de la Nación a que haga más explícitos los procedimientos, los criterios de distribución y de reparto con los que va a casar fondos con proyectos y con inversiones", ha trasladado. Asimismo, ha pedido que cuenten también las reformas.

Lasquetty ha avanzado que será "pronto" cuando la Comunidad de Madrid enseñe cuál es el rumbo estratégico que van a seguir en relación a los fondos europeos, en los que tendrá presente las conclusiones de la comisión de reconstrucción y para lo que están hablando con los agentes económicos y sociales.