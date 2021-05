Lasquetty censura el "sesgo proimpuestos altos" del comité de expertos para la reforma fiscal: "Pedimos independencia"

"No es asesorar, sino que es un coro de apariencia experta no independiente para aplaudir lo que Montero quiere hacer", ha lanzado

El consejero de Hacienda y Función Pública en funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha censurado este miércoles el "sesgo proimpuestos altos" del comité de 17 expertos creado por el Gobierno central para la reforma fiscal y ha pedido que haya "independencia" y no que todos ya hayan "opinado en otras comisiones" a favor de la armonización".

"No puedes reunir a expertos que sabes que todos están de acuerdo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque eso no es asesorar sino que es un coro de apariencia experta no independiente para aplaudir lo que ha decidido hacer", ha lanzado en una rueda de prensa.

Es por ello, que desde el Ejecutivo autonómico piden "independencia" y rechazan el sesgo "evidente en todos los que conforman el comité".

Por otra parte, ha indicado que espera que la Audiencia Nacional resuelva en favor del Ejecutivo autonómico el recurso presentado contra el Gobierno central por no pagarles el IVA de diciembre de 2017, 377 millones de euros, como ya ha fallado el Tribunal Supremo para otras comunidades. "El Ministerio no tiene derecho a privar a las CCAA de la recaudación del IVA de uno de los 12 meses del año", ha zanjado.