Lasquetty cree que hay tiempo para que Vox recapacite sobre incentivo a extranjeros y permita ser "contrapeso" a Sánchez

"Tiene todo el margen del mundo, basta con que cuatro diputados se abstengan", lanza la Comunidad tras anunciar Vox que no lo apoyará



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, cree que "hay margen" para que Vox no impida que el Ejecutivo central sea "contrapeso" al Gobierno de España al votar a favor del incentivo fiscal a inversores extranjeros que se votará este jueves en el último pleno de la Legislatura en la Asamblea de Madrid.

"No es cosa de españoles contra extranjeros como intenta hacer pasar la líder de Vox, Rocío Monasterio, porque no se entera o porque quiere manipularlo (...) Tiene todo el margen del mundo. Basta con que cuatro diputados suyos se abstengan", ha expuesto el titular de economía tras presentar el balance de los dos años de la Línea Abierta contra la Hiperregulación.

Esta mañana Rocío Monasterio ha insistido en que votarán en contra de la ley para la deducción del tramo autonómico del IRPF a inversores extranjeros si el PP "sigue en la misma línea" y no abre este beneficio para el resto de los madrileños.

"Si tuvieran en cuenta nuestra propuesta de equiparar a los madrileños con un extranjero, tendríamos en cuenta su propuesta, pero no vemos ninguna propuesta por parte del Gobierno. ¿Qué es esto de primar al que viene de fuera, al que acaba de llegar frente a los jóvenes en Madrid que no llegan a comprar su propia vivienda?", ha cuestionado la líder de Vox.

Lasquetty ha apelado a Monasterio para que no "impida" al Ejecutivo regional ser un "contrapeso a esa política tan equivocada" del Gobierno de España. Ha planteado que este incentivo contrarresta la "luz roja" que ha prendido el Gobierno central con el "impuesto de patrimonio 'bis'" --el tributo a las grandes fortunas-- que "ahuyenta a potenciales inversores".

Para el titular madrileño de Economía la propuesta de rebaja fiscal lo que hace es "abrir camino" a que puedan llegar más inversores, que entiende que derivaría en más creación de puestos de trabajo y un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de la autonomía. "Ahora Vox eso lo va a impedir. Sencillamente no solo no lo entendemos nosotros, sino que no lo va a entender nadie", ha sentenciado Lasquetty.