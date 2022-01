Lasquetty cree que Yolanda Díaz quiere "machacar a todo el mundo" a impuestos como "siempre han querido los comunistas"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha respondido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que "no hable de poner impuestos a los ricos cuando quiere machar a todo el mundo, que es lo que siempre han querido los comunistas".

Así se ha expresado Lasquetty después de que ayer Díaz valorara la puesta en marcha de un proyecto de transformación en España para terminar con la auténtica "deserción fiscal" de los "hiper ricos" y llegar a la media europea en materia fiscal.

Lasquetty ha alertado de que la vicepresidenta "ya habla claramente de tomar el control de empresas, de incautarse de ellas, que es lo que siempre les ha gustado hacer a los comunistas".

En este sentido recuerda que eso mismo ya se llevó a cabo en la Unión Soviética "y no les funcionó bien" porque "generaron mucha miseria, dolor y sufrimiento". Además, ha lamentado que se quiera "dar un hachazo fiscal a los ciudadanos", ya que "cuando hablan de armonización de impuestos, en particular de sucesiones, no es algo que afecte a los ricos, afecta a todo el mundo".

Ha explicado que la herencia media en Madrid paga 22,6 euros de impuestos de sucesiones "y si le dan el hachazo fiscal que quieren darle, esa herencia media pasará a pagar 2.260 euros".