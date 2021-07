Lasquetty reprocha a Calviño que pida a CCAA aplicar criterios de ayudas Covid "distintos a la Ley" aprobada por decreto

Reclama a la vicepresidenta que comunique "por escrito" estas nuevas condiciones

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha reprochado este jueves a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que solicite a las comunidades autónomas que apliquen criterios para las ayudas Covid directas nacionales para empresas "distintos a la Ley" y que no están contemplados en el decreto que las regula.

"Calviño fue la ministra que escribió el decreto sin consultar con nadie y ninguna CCAA... ¿Qué pasa? Pues que está muy mal hecho (...) ¿Pretende que lo apliquemos de forma distinta a la Ley? No hay interventor en la administración que lo vaya a autorizar", ha lanzado Lasquetty en declaraciones suministradas a los medios.

Ante ello, el consejero madrileño ha enviado una carta a la vicepresidenta para que diga "por escrito" las condiciones a las que se pueden acoger los solicitantes de ayudas. "Así se hacen las cosas y no como una catástrofe ambulante", ha deslizado.

Entiende el consejero que esta ampliación a otros supuestos no concebidos en el decreto ley debería "haber sido así desde el principio", amparando a aquellos que tuvieron "pérdidas muy cuantiosas a pesar de no tener facturas pendientes", pero no cree que esta --la de enterarse por un medio de comunicación-- sea la vía para incluirlos.

Por último, ha recordado que la Comunidad de Madrid fue quien "primero" recibió las solicitudes de ayudas económicas y la primera en tramitarlas. Actualmente ya han transferido más de 290 millones de euros a los demandantes.