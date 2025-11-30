El legado de Muelle en la Cava Alta aparece vandalizado con pintadas

Pintadas en la firma de Muelle de la Cava Alta - EUROPA PRESS

La plancha de metacrilato que protege la firma de Muelle recuperada en la calle Cava Alta 2, en el distrito de Latina, ha sido vandalizada con pintadas.

La Comunidad de Madrid concluyó a principios de año los trabajos de conservación y restauración de este grafiti, descubierto en mayo de 2024 durante unas obras en el edificio, para los que ha invertido 15.443 euros.

Cabe recordar que no es la primera vez que vandalizan este legado de Muelle. Antes de la intervención del Ejecutivo autonómico, en el verano de 2024, el vinilo que protegía esta firma de manera provisional mientras se realizaban las obras en el edificio fue pintarrajeado con un espray rojo.

El hallazgo de esta firma original de Juan Carlos Argüello, Muelle --uno de los máximos iconos de la Movida madrileña y pionero del arte urbano en España-- se sumó entonces a las otras dos intervenciones del artista en la capital: la de la calle Montera y la de la antigua cárcel de Yeserías.

La firma de la Cava Alta quedó al descubierto tras desprenderse parte del recubrimiento de la fachada, dejando visible una porción significativa de la firma. Tras el descubrimiento, la Dirección General de Patrimonio Cultural contactó con la comunidad de propietarios para estudiar su conservación.

La intervención incluyó documentación fotográfica, limpieza, consolidación y la instalación de planchas de metacrilato transparente destinadas a proteger la obra de los efectos ambientales y de posibles actos vandálicos. Gracias a la misma, los viandantes pueden observar la firma integrada en un fragmento del muro original, enmarcada por el fondo rojizo del edificio.

Según trasladan a Europa Press fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español ya ha realizado una inspección al mural de Muelle y señalan que se procederá a limpiar los desperfectos.

Cabe destacar que la Comunidad de Madrid anunció que convertirá algunas muestras de la cultura urbana en Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, por la profunda huella que estas creaciones han dejado en la identidad de los madrileños y en sus calles.

Argüello (1965-1995) comenzó a pintar en su barrio de Campamento y su característica firma con flecha se extendió por decenas de muros de la capital, influida por el arte urbano neoyorquino y convertida en un símbolo de expresión alternativa en el Madrid de los años 80.