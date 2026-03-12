Leganés presenta su proyecto de barrio sostenible de 4.000 viviendas en la feria de inmobiliaria de Cannes

El Ayuntamiento de Leganés presenta en MIPIM Cannes el proyecto urbanístico 'Puerta de Madrid'. - AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS.

El Ayuntamiento de Leganés ha presentado en la feria inmobiliaria internacional Mipim en Cannes (Francia) el proyecto urbanístico Puerta de Madrid, un nuevo barrio sostenible con 4.000 viviendas, de las que 2.400 serán de protección pública y de ellas, alrededor de 1.500 se destinarán a alquileres asequibles.

El Consistorio junto a la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio urbanístico Puerta de Madrid, participa esta semana en Mipim, que se celebra del 9 al 13 de marzo en el Palais des Festivals. Organizada por RX France, reúne cada año a expertos de más de 90 países y ofrece "una plataforma única" para el intercambio profesional, el establecimiento de relaciones comerciales internacionales y el acceso a capital global para proyectos urbanos innovadores.

El desarrollo ocupará más de un millón de metros cuadrados al norte del municipio, en los suelos colindantes con el sector de Leganés Norte hasta la carretera M-45, con una planificación que reserva un 40% del suelo para espacios libres y zonas de ocio, mientras que el 60% restante se destinará a viviendas, equipamientos, servicios y actividad económica, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El proyecto apuesta por "un modelo urbano sostenible" basado en la integración de la naturaleza en el entorno urbano y en la creación de espacios públicos de calidad que favorezcan "la biodiversidad".

En este sentido, el arroyo Butarque, situado al norte del ámbito, actuará como elemento estructurante del nuevo barrio y permitirá su conexión con grandes sistemas metropolitanos de espacios naturales como el proyecto Bosque Metropolitano y Arco Verde de la Comunidad de Madrid.

Además, el sector incorporará soluciones innovadoras para reducir "su impacto ambiental y avanzar hacia un balance neutro en huella de carbono": sistemas energéticos eficientes con posibilidad de red de frío-calor; generación de energía eléctrica renovable en edificios y espacios públicos; movilidad sostenible; infraestructuras verdes y azules, con uso de agua regenerada y sistemas de drenaje urbano sostenible; naturalización de edificios mediante elementos vegetales que mejoren el confort térmico y capturen carbono.

También usará materiales de construcción con bajo impacto ambiental, reciclados y biomateriales. Asimismo, los proyectos de urbanización y edificación incluirán estimaciones de huella de carbono para evaluar "su impacto ambiental y promover soluciones constructivas más sostenibles".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO

El consorcio urbanístico Puerta de Madrid será la entidad pública encargada de impulsar este desarrollo, que tiene como uno de sus principales objetivos ampliar "la oferta de vivienda en el municipio y contribuir a paliar la escasez existente, al tiempo que favorece el crecimiento económico y social del sur de la región".

Otro de los aspectos clave del proyecto es su modelo de gestión. El consorcio podrá incorporar entidades privadas mediante convenios de colaboración público-privada que permitan acelerar el desarrollo del ámbito, garantizando siempre "el control público del proyecto y evitando posiciones dominantes en la gestión".

El nuevo barrio Puerta de Madrid se diseñará siguiendo el modelo de ciudad de los 15 minutos, combinando vivienda, equipamientos públicos, comercio de proximidad, oficinas y servicios. Este planteamiento permitirá que los residentes puedan acceder a la mayoría de sus necesidades cotidianas a corta distancia, fomentando una vida urbana "más sostenible y reduciendo los desplazamientos".

Con su participación en Mipim, el Ayuntamiento de Leganés refuerza su estrategia de "posicionar al municipio como un polo de desarrollo urbano sostenible y atractivo para la inversión", al tiempo que impulsa "soluciones reales para mejorar el acceso a la vivienda y la calidad de vida de sus vecinos".

APOSTAR POR UN MODELO DE CIUDAD "MODERNA"

"El proyecto Puerta de Madrid representa una gran oportunidad para el futuro de Leganés. Queremos facilitar el acceso a la vivienda, atraer inversión y seguir impulsando el crecimiento económico del sur de la región. Además, apostando por un modelo de ciudad moderna, verde y de proximidad, donde los vecinos puedan tener servicios, comercio y espacios naturales a pocos minutos de casa", ha detallado el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que el proyecto representa "una gran oportunidad para el futuro de Leganés". "Hablamos de un nuevo barrio pensado para crecer de forma ordenada y sostenible desde un punto de vista social, económico y medioambiental", ha señalado Recuenco.