Leguina ve un "despropósito" la entrevista en TVE de Otegi, que no muestra "arrepentimiento" ni "propósito de enmienda"

Publicado 27/06/2019 13:34:47 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha calificado de "despropósito" la entrevista en TVE del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de quien ha destacado que no ha manifestado "arrepentimiento" ni "propósito de enmienda".

Así lo ha manifestado en un coloquio junto al también expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, en el marco del Foro 'Madrid Seguro'.

Por su parte, Gallardón ha compartido la "indignación" de Leguina y ha rechazado el "pretexto" de que la entrevista responde al interés informativo, ya que, a su juicio, "el problema no es la entrevista, sino el propósito y el formato".

En este sentido, ha recordado que ABC publicó una entrevista a Hitler cuyo autor supo "captar" al personaje, "identificarlo" y "pronosticar" pero, sin embargo, TVE no presentó a Otegi diciendo que era "un criminal, un delincuente", ha criticado.

"Lo perverso de ayer no es la entrevista", ha señalado Gallardón antes de destacar que lo que sí lo fue es que se presentaba a Otegi como "un líder político más" y que el objetivo no era "trasladar contenido informativo" sino "blanquear a Otegi, a Bildu e indirectamente a ETA".

Respecto a la afirmación de Otegi durante la entrevista sobre que nunca fue militante de ETA, Gallardón a dicho que "son peores los que han financiado y procurado que se disparase a los animales que dispararon".

A la pregunta del moderador, Ernesto Saénz de Buruaga, sobre su opinión acerca de aislar a Vox pero no a EH Bildu, Leguina ha respondido que no considera que Vox "no tenga derecho como los demás" y ha reconocido que el partido de Santiago Abascal dice algunas cosas con las que no está de acuerdo pero otras son "verdades como puños".

"¿Por qué no voy a aceptarlo, porque son políticamente incorrectos? Yo he abandonado la corrección política desde que hice la Primera Comunión", ha agregado Leguina.

Gallardón ha dicho que la pregunta que hay que hacerse ante cualquier situación de esta naturaleza es "a quién beneficia", y ha asegurado que hay una "gran operación política" consistente en "culpabilizar" de la incapacidad del PSOE para formar gobierno como consecuencia de ausencia de apoyo al resto de las formaciones políticas.

Gallardón ha criticado que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, haya aceptado el encargo del Rey de formar gobierno y no esté buscando los apoyos parlamentarios que no le han dado las urnas.

"No me voy a desgastar pidiendo nada", ha dicho Gallardón que es la postura de Sánchez, a quien ha reprochado que no haya pedido nada al PP, al estilo alemás de gran coalición, ni tampoco a Cs, para "lanzar el mantra que muchos han comprado de que si él tiene que pactar con la izquierda radical o los separatistas la responsabilidad es de aquellos que le tenían que haber regalado el apoyo sin condición y sin petición".