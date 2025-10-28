Leroy Merlin abre su primer 'showroom' de Madrid en el distrito de Chamberí

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Leroy Merlin ha inaugurado este martes su primer 'showroom' en Madrid, un nuevo punto de venta en el distrito de Chamberí especializado en el diseño y desarrollo de proyectos a medida de puertas, ventanas, armarios y suelos.

Ubicado en el número 5 de la calle Fernando el Católico, el centro cuenta con 100 metros cuadrados de exposición en formato showroom donde los clientes pueden descubrir las diferentes calidades, acabados y configuraciones de los productos. El horario comercial es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 de lunes a sábado, ha informado la compañía en un comunicado.

Un formato de tienda que pone el foco en la creación de proyectos y en la exposición de materiales que permiten ver, tocar e imaginar cómo serán los resultados finales, todo ello con el acompañamiento de expertos que asesoran en cada paso y ofrecen servicios llave en mano completamente personalizados.

"En Leroy Merlin escuchamos activamente a nuestros clientes y por eso apostamos por acercarnos al corazón de las ciudades con formatos de tienda que se adaptan a sus necesidades actuales. Con este nuevo espacio en Chamberí queremos que los clientes se inspiren, experimenten y descubran ideas que les ayuden a hacer realidad el hogar que imaginan.", destaca Avelino Neira, director de la tienda.

Enmarcado en el compromiso de la empresa por estar a menos de 30 minutos de cada hogar en España, se trata del cuarto espacio en el formato, tras las aperturas en Oviedo, Gijón y Bilbao, "consolidando un modelo que combina proximidad, inspiración y atención personalizada".

"Estas tiendas están concebidas para responder a los nuevos hábitos de consumo, ofreciendo una experiencia más especializada y adaptada a las necesidades reales de los clientes", han explicado desde Leroy Merlin.