En libertad las dos empleadas detenidas por maltrato a bebés en una guardería de Torrejón de Ardoz

Detenidas dos empleadas de una guardería de Torrejón por maltratar a bebés y otras dos por no denunciarlo

La magistrada también ha dejado en libertad a las otras dos trabajadoras que no denunciaron los hechos

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción n° 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha acordado esta tarde la libertad de las dos empleadas detenidas por maltrato a bebés en una guardería del municipio y a otras dos trabajadoras por no denunciar los hechos.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press que las cuatro mujeres, puestas a disposición judicial este viernes por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están inicialmente investigadas por la supuesta comisión de un delito de trato degradante, un delito de maltrato de obra y, subsidiariamente, un delito de maltrato habitual. Durante la sesión, las trabajadoras han declarado tras visionar un video que consta en las actuaciones judiciales.

Las mismas fuentes apuntan a que esta imputación es inicial y podría verse modificada según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.

Como medidas cautelares, la magistrada ha acordado la obligación de que las cuatro investigadas acudan a firmar a la sede judicial los días uno de cada mes, así como la prohibición de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, relacionada con menores.

UN VIDEO MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DE UNA DE LAS EMPLEADAS

Los hechos habrían ocurrido en la escuela infantil Cascanueces, situado en la calle Río Pelayo número 1 de Torrejón, donde varios padres han presentado denuncias después de visualizar una grabación realizada por una alumna en prácticas, que alertó del comportamiento de la empleada.

El vídeo, emitido por 'Antena 3', se ve a la cuidadora sujetar con fuerza a una bebé de corta edad, presionar su cuerpo contra la pared, gritarle e introducirle la comida de forma violenta mientras la menor llora sin cesar.

La trabajadora, que ya ha sido despedida por el centro, repetía frases como "Lo escupes, te lo vuelvo a meter" o "No me escupas la comida, que la tragues", mientras zarandeaba a la menor, cogiéndola del cuello. En la sala, según se aprecia en las imágenes, había otros trabajadores que no intervinieron, lo que ha provocado indignación entre los padres.