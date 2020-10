En libertad provisional por "trato degradante" la auxiliar que vejó a una anciana en residencia de Ciempozuelos

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado mixto número 5 de Valdemoro, en guardia de detenidos, ha decretado libertad provisional a la espera de juicio y con los cargos de "trato denigrante" para Denisse T., la auxiliar que supuestamente vejó a una anciana en una residencia de Ciempozuelos y lo grabó en vídeo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La ya extrabajadora del geriátrico 'Las Vegas' de Ciempozuelos, de 40 años y nacionalidad española, fue detenida el sábado en esa misma localidad, donde vive. Está acusada de un delito de tratos degradantes, que lleva aparejados dos años de cárcel según el Código Penal.

Tras pasar a disposición judicial, se le han impuesto las medidas cautelares de prohibición de acercarse a ese geriátrico, comunicarse con cualquiera de los residentes y de comunicarse con la víctima. Serán aplicables hasta el tiempo que dure el procedimiento y que haya sentencia. Estas medidas fueron solicitadas por la Fiscalía, según ha adelantado hoy el diario Voz Pópuli.

En el vídeo, de 21 segundos, que se encuentra en redes sociales, se observa a una anciana tirada en el suelo en un pasillo de la residencia que intenta levantarse apoyándose en su silla de ruedas. Mientras, la trabajadora no le presta ningún tipo de ayuda y se burla de ella afirmando: "Hemos llegado a la casa del terror".

Además, le dice que deje la silla, mientras la mujer, en camisón y visiblemente compungida, le ofrece la mano para que la empleada pueda ayudarle. La cuidadora ha sida ya expedientada por la dirección de la residencia, que no ha querido dar más detalles de lo ocurrido.

Las imágenes fueron grabadas hace tiempo por Denisse pero fue su entonces novio, A.T., el que se hizo ilícitamente con esas imágenes y, tras su ruptura, le amenazó con difundirlas. El pasado miércoles por la noche llamó a la residencia 'Las Vegas' y aseguró que publicaría el vídeo si no despedían a su ex. En la actualidad, este hombre no tienen órdenes de alejamiento o señalamientos en vigor sobre su expareja, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

DENUNCIA AL DEFENSOR DEL PUEBLO E INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD

Por su parte, el Ayuntamiento de Ciempozuelos interpuso hace unos días una denuncia ante el Defensor del Pueblo y se personará como acusación en los procedimientos judiciales que se abran "para que se depuren responsabilidades en todos los hechos relacionados".

Además, el pasado viernes, cuando se difundió el vídeo, representantes de todos los partidos de la Corporación Municipal acudieron al cuartel de la Guardia Civil para interponer denuncia sobre todos los hechos ocurridos tras la publicación del vídeo de trabajadora del geriátrico 'Las Vegas', que se suma a la denuncia interpuesta por familiares de la víctima.

"Ante tan deleznables hechos, apoyaremos e impulsaremos las denuncias y demandas pertinentes para castigar tan indigna y execrable actuación. Mi absoluto cariño a la residente afectada y su familia. Quiero también mostrar mi apoyo a las profesionales que hacen un excelente trabajo cada día para cuidar a nuestros mayores", indicó en redes sociales la alcaldesa, Raquel Jimeno.

Ante estos hechos, la Comunidad de Madrid ha afirmado que "no va a tolerar ningún tipo de maltrato y va a perseguir cualquier actuación que suponga una vulneración a los derechos de las personas mayores que residen en los centros de la región".

Con el fin de comprobar si los hechos deben ser trasladados a Fiscalía, la Consejería va a enviar un equipo de la Inspección de la Comunidad de Madrid para que comprueben lo sucedido y determinen la existencia de cualquier responsabilidad.

"De comprobarse que se hayan producido los hechos que han sido denunciados públicamente, se exigirá la correspondiente responsabilidad administrativa así como en su caso penal", han señalado fuentes del departamento regional. Además, la Dirección General de Atención al Mayor se ha puesto en contacto con el centro para pedir la apertura de un expediente interno que determine lo sucedido en la residencia.

DESPEDIDA POR "CONDUCTAS IRREGULARES"

Por su parte, desde el grupo Albertia, que gestiona esta residencia de Ciempozuelos, han confirmado a Europa Press que le llegaron esas imágenes y, tras visionarlas, apartaron a la trabajadora de sus funciones y rescindieron su contrato por "conductoras irregulares" tanto en el trato como en la grabación sin consentimiento de la anciana de imágenes en el interior del centro.

Tal y como explicaron las mimas fuentes, no hubo ningún percance previo por el que la afectada cayera al suelo. Presenta un deterioro cognitivo por el que tiende a tirarse de la silla de ruedas. "La trabajadora decidió de alguna manera que era la mejor manera de actuar, pero es la conducta es irregular, empezando por la grabación. No tenía antecedentes de comportamientos similares", aseveraron.

El grupo Abertia "rechaza tajantemente cualquier comportamiento que va contra las buenas prácticas en el cuidado de los mayores". Además, la dirección de la residencia de Ciempozuelos está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la trabajadora. Antes, ella tiene un periodo de cinco días de alegaciones a la rescisión de su trabajo.