Los libros de texto de segunda mano permiten a las familias ahorrar hasta un 75% frente a los nuevos

Archivo - Vista del material escolar en la papelería Folder Hermosilla, a 24 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las familias pueden reducir hasta un 75% el gasto en libros de texto al recurrir a ejemplares de segunda mano, con un desembolso que puede pasar de los 500 o 600 euros por alumno a unos 150 euros por el conjunto de los libros de un curso.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press Televisión el encargado de la tienda Joy Libros Vallecas, Samuel Otea, quien ha destacado el ahorro que ofrece este modelo de compra frente a la adquisición de libros nuevos, especialmente para las familias con hijos en Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

"Por ejemplo, la media suele ser de 500 o 600 euros por niño, pero en nuestra tienda más o menos, si compras los libros así buenos con algún subrayado o lo que sea, te puede salir como a 150 euros así por todos los libros de un curso", ha precisado.

Además del ahorro inicial, el sistema de compra y venta de libros usados permite a las familias recuperar parte del dinero invertido al finalizar el curso si los ejemplares se conservan en buen estado. "Si los cuidas y eso al final para el año que viene te sale como a la mitad de lo que se ha comprado el anterior año", ha señalado Otea.

El responsable de Joy Libros ha indicado que el establecimiento recibe cada año más clientes, una evolución que atribuye principalmente al boca a boca y a las recomendaciones de centros educativos y asociaciones de profesores.

"Todos los años hay más gente. Muchas veces también se invierte en publicidad, pero de lo que vamos preguntando nosotros a los clientes, suele ser el boca a boca", ha explicado. En este sentido, ha añadido que "también hay colegios que nos recomiendan porque nos conoce la Junta de Profesores".

La clientela de la tienda, según ha destacado, llega incluso desde fuera de la Comunidad de Madrid. "Vienen en persona para ver los libros", ha apuntado Otea.

El encargado ha resaltado que el establecimiento ofrece asesoramiento a las familias para ayudarles a localizar los ejemplares que necesitan sus hijos ante las dificultades que, en ocasiones, plantea identificar cada libro de texto. "Al final en muchos libros hay dudas, es un poco complicado tener que ir por tu cuenta a buscar cada libro que necesitas", ha concluido.