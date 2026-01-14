La licencia de demolición del antiguo restaurante Baobab está suspendida desde ayer tras el dictamen regional favorable

Exterior del antiguo restaurante senegalés Baobab en Lavapiés - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La licencia de demolición del edificio donde se encontraba el antiguo restaurante senegalés Baobab, en el barrio de Lavapiés, está suspendida formalmente desde ayer, cuando se le comunicó al propietario, después de obtener el dictamen favorable de la Comunidad de Madrid.

Lo ha aclarado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la plaza de Santa Ana después de que Más Madrid informara de que las obras seguían en marcha a primera hora de este martes.

El delegado ha dado orden a la Agencia de Actividades para que se persone para la inspección y verificación de que se ha suspendido la ejecución de esas obras y también que se persone la Policía Municipal.

"Esto ya es una responsabilidad por parte del propietario porque estaría ejerciendo las obras de manera ilegal dado que la resolución y el decreto de la Agencia General de Patrimonio es firme desde el día de ayer", ha trasladado a la prensa.

Carabante ha asegurado que la licencia de demolición ha contado "con todas las garantías jurídicas y de procedimiento" al obtener el dictamen favorable de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, no sólo conformada por los técnicos municipales sino también por personas independientes que representan al Colegio de Arquitectos y a la Escuela de Arquitectura.

"Pero como consecuencia del criterio de cautela que debe prevalecer las actuaciones públicas nos dirigimos a la Comunidad de Madrid, en concreto a la Dirección General de Patrimonio, para que hiciera las observaciones pertinentes, si es que tuviera alguna", ha explicado.

"Y la Dirección General de Patrimonio lo que ha decidido es suspender cautelarmente la licencia de demolición para analizar los valores de protección que pudiera tener este licencia. Por tanto, esta suspensión de licencia ha sido comunicada a los propietarios para que suspenda las labores de demolición", ha indicado el delegado de Urbanismo.

La resolución y el decreto de la Dirección General de Patrimonio "es firme desde el día de ayer". Este lunes "ya se le comunicó a la entidad colaboradora urbanística que está tramitando la licencia este hecho y hoy se ha comunicado de manera oficial al titular del edificio para que cesen esas labores", ha destacado Carabante.