La Línea 6 de Metro cierra el fin de semana entre Sainz de Baranda y Laguna y habrá autobuses gratuitos de la EMT

Cierre de la Línea 6 de Metro entre Sainz de Baranda y Laguna - METRO DE MADRID

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Línea 6 de Metro de Madrid no tendrá servicio este fin de semana entre las estaciones de Sainz de Baranda y Laguna por las obras de automatización de la 'Circular', que se convertirá en la primera de la red con conducción automática (sin conductor) en 2027.

En concreto, los trenes no circularán en este tramo de la L6, la más utilizada por los madrileños, durante las jornadas del sábado y del domingo debido a los trabajos asociados al traslado, acopio e instalación de puertas de andén.

Las estaciones de Laguna (Cercanías) y Sainz de Baranda (L9) permanecerán abiertas al operar como cabeceras. El resto --Carpetana, Oporto (L5), Opañel, Plaza Elíptica (L11), Usera, Legazpi (L3), Arganzuela-Planetario, Méndez Álvaro (Cercanías), Pacífico (L1) y Conde de Casal-- volverán a estar completamente operativas el próximo lunes 24.

Para cubrir este trayecto en superficie se contará con un servicio especial de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de carácter gratuito, con horario habitual del servicio de Metro y paradas en las proximidades de todas las estaciones.

El Servicio Especial S6 entre Sainz de Baranda y Laguna funcionará desde las 6.05 hasta las 2.08 horas del sábado y desde las 6.05 horas hasta las 23.23 horas, el domingo. A partir de esa hora, el servicio se prestará a través de las líneas SC1 y SC2.

Tendrán frecuencias de 8-10 minutos hasta las 21 horas y de 10-13 minutos desde esa hora hasta final del servicio (de 10 a 12 minutos el domingo).

PUERTAS DE ANDÉN

El cierre de este tramo sur de la 'Circular' está motivado por la realización de trabajos para la instalación de las puertas de andén para la posterior circulación de los trenes de conducción autónoma.

Estos elementos sirven para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para el ciudadano y, al mismo tiempo, permitir una velocidad superior de entrada de los trenes.

La previsión del Gobierno regional es completar la instalación de las mismas en los 70 andenes de las 28 estaciones de la línea este año, con el objetivo de que estén listas para la llegada de los primeros trenes sin conductor.

Metro ha iniciado recientemente las pruebas de los primeros trenes automáticos en las vías de las líneas 10 y 11, en horario nocturno y sin viajeros. En concreto, los ensayos han arrancado con el primero de los 48 convoyes que forman parte de la nueva flota, en la que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 531 millones de euros.

Estas actuaciones permiten a la compañía metropolitana evaluar distintos parámetros relacionados con la seguridad, la fiabilidad, las prestaciones dinámicas, el confort y la interoperabilidad del conjunto del sistema ferroviario.

Los nuevos trenes están compuestos por seis coches y alcanzan una longitud total de más de 109 metros, pudiendo transportar hasta 1.385 viajeros, un 17% más que los modelos actuales. Más allá de su novedoso diseño, donde predominan los amplios pasillos y la ausencia de la tradicional cabina de conducción, destacan otros aspectos como su velocidad punta, con un incremento del 33%, alcanzando los 110 km/h, o su eficiencia energética, reduciendo el consumo en un 20%.

Estas primeras pruebas, que próximamente se extenderán también a la L12, estarán operadas por un maquinista. Más adelante, finalizadas las obras que se están desarrollando actualmente, los exámenes se trasladarán a la propia L6 y ya en modo automático.