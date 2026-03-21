Las listas de espera suben en febrero un 1,74% y la demora para una operación cae por debajo de los 50 días

Archivo - Imagen de recurso de un quirófano - HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.026.506 madrileños estaban en lista de espera al cierre de febrero para ver al especialista, someterse a una operación o quedar pendientes de realizar una prueba diagnóstica, lo que supone un aumento del 1,74% en el último mes, mientras mejoran los tiempos de espera en todas ellas, por debajo de los 50 días en el caso de una intervención quirúrgica.

En concreto, el conjunto de las tres listas suma 17.561 huecos más respecto a enero, principalmente por el comportamiento de las consultas externas y las pruebas diagnósticas, y se mantiene por encima del millón de pacientes en espera, como viene ocurriendo de forma sostenida en los últimos meses. En cualquier caso, en el último año el conjunto de las tres listas ha perdido 5.265 pacientes, lo que supone una reducción cercana al 0,5%.

En cuanto a los tiempos de demora media, se registra una caída en todos ellos con respecto al primer mes del año. En concreto, al finalizar febrero había que aguardar 48,92 días de media estructural para una operación, lo que supone 3,53 días menos que en enero.

En el caso de las pruebas diagnósticas, el segundo mes del año se cierra con una demora media de 53,45 días, con una caída en 2,99 días respecto a enero, mientras que en el de las consultas externas se sitúa en 64,09 días, con un descenso de 5,36 días.

La Consejería de Sanidad puso en marcha un plan de listas de espera con el objetivo de reducir a la mitad los tiempos máximos de atención, según prioridad clínica, con un presupuesto de 215 millones de euros. El plan tiene como finalidad que la asistencia programada no urgente para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas se sitúe en un tiempo inferior a 45 días de demora media.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró febrero con 104.787 personas a la espera de una operación, con un aumento del 1,18% respecto a enero (+1.225) y un incremento del 8,67% en el último año (+8.369).

Del total, la lista de espera en la categoría denominada estructural, aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 85.669 pacientes a la espera de intervención (el 81,76%), mientras que otros 12.208 eran por rechazo de derivación (11,65%) y los 6.910 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (6,59%).

El 0,91% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (780 personas) aguardaban al finalizar febrero para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 1.015 que lo hacían a cierre de enero (el 1,20%) y las 143 de un año antes (0,18%).

Otro 18,92% aguardaba entre tres y seis meses (16.212 frente a las 14.589 de enero), mientras que un 16,55% lo hacía entre dos y tres meses (14.182 por los 16.919 del mes previo).

Finalmente, un 18,01% esperaba entre uno y dos meses (15.432 frente a las 20.975 de enero) y un 45,59% lo hacía de 0 a 30 días (39.055 por las 31.275 de un mes antes).

El tiempo de demora media estructural se situó en 48,92 días, lo que supone 3,53 días menos que un mes antes (+6,73%), aunque con un incremento de 2,13 días sobre el mismo mes de 2025 (+4,55%), según los datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 120,03 días naturales, con 15 personas (0,12%) que aguardaban más de 360 días, frente a las 21 de enero (0,18%).

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de junio, la Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 49 días, frente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 69,6 días menos. Además, son 111 días menos que la media en Andalucía (160) o 99 sobre Cataluña (148), las dos regiones que encabezan la lista de mayores demoras medias.

ESPERA PARA ESPECIALISTA Y PRUEBA DIAGNÓSTICA

También mejora la demora en el último mes en el caso de las consultas externas y pruebas diagnósticas, aunque en ambos casos se incrementa el número de pacientes en comparación con enero.

En el caso de la lista de espera de consultas externas, el número de pacientes en espera estructural para primera consulta era de 730.149 personas, 12.375 más que a cierre del primer mes del año (+1,72%), aunque 7.697 menos que en febrero del año pasado (-1,04%).

En este caso, la demora media era de 64,09 días, lo que supone 5,36 días menos que al finalizar enero (-7,71%) y 1,73 por debajo del registro del mismo mes de 2025 (-2,62%).

Del total, 413.474 pacientes superaban los 90 días de demora (416.617 en enero); 93.132 tardaban entre 61 y 90 días (93.664 al finalizar el primer mes del año); 105.136 entre 31 y 60 días (93.865 un mes antes); y 118.407 menos de un mes (113.628 a cierre de enero).

Por su lado, 191.570 madrileños formaban parte de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas a cierre de febrero, con 3.961 personas más que en enero (+2,11%) pero con 5.937 menos sobre el mismo mes de 2025 (-3%).

Los tiempos de espera para una prueba eran de 53,45 días, es decir, 2,99 menos sobre enero (-5,29%) y 5,35 por debajo de febrero de 2025 (-9,09%).

En este caso, la espera era superior a 90 días para 89.823 personas (86.682 en enero); de entre 61 y 90 días para otros 21.608 (22.788 un mes antes); de entre 31 y 60 para otros 31.257 (28.589 a cierre del primer mes del año); y de menos de un mes para 48.882 personas (49.550 al finalizar enero).