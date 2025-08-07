Llamamiento urgente a donar sangre y aumentar las reservas para verano: Alerta roja de 0+, 0-, A+ y A

Archivo - Dos sanitarias con los tubos de sangre en el maratón extraordinario de donación de sangre - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid hace un llamamiento urgente a la población para que acuda a donar sangre y, así, poder contar con las reservas suficientes para hacer frente a las necesidades sanitarias en la región durante la segunda quincena de este mes, especialmente ante la proximidad del puente festivo del 15 de agosto.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, se encuentran en situación de alerta roja los grupos 0+, 0-, A+ y A- y se prevé déficit de plaquetas. Las donaciones bajan significativamente, entre el 30% y el 40%, en verano.

En esta época, la media de entregas es de 550 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno a las 900. El stock de hoy asciende a 3.000 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo, fijado en 5.000.

El Centro de Transfusión regional solicita la colaboración ciudadana y recuerda los beneficiarios de este recurso son pacientes que acuden a urgencias hospitalarias, se someten a intervenciones quirúrgicas o requieren transfusiones como parte de sus tratamientos.

Estos requerimientos no pueden suplirse con ninguna otra terapia, ya que la sangre no se puede fabricar y sus componentes tienen una vida útil limitada. Por ejemplo, un trasplante de hígado precisa entre 30 y 200 entregas, y llega hasta 250 en el caso de las enfermedades graves.

En la región, hasta 38.000 unidades de este tejido (formado por una parte líquida, el plasma y otra sólida, que incluye distintos tipos de células) pueden ser requeridas cada año para operaciones. Para donar, los madrileños tienen a su disposición 30 hospitales y las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, así como dos puntos más en la capital: el Centro de Transfusión, en el barrio de Valdebernardo, y la sala de Cruz Roja ubicada en la calle Juan Montalvo 3. Los horarios y direcciones pueden consultarse en la web www.comunidad.madrid/donarsangre