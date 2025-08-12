Llega la noche de máximo esplendor de las Perseidas: Dónde verlas en Madrid y recomendaciones para su observación

Archivo - Lluvia de Perseidas vista desde la Sierra de Guadarrama, a 12 de agosto de 2024, en Buitrago de Lozoya, Madrid (España). - Diego Radames / Europa Press - Archivo

La Luna en fase menguante y la contaminación lumínica dificultarán la contemplación de la lluvia de meteoros

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lluvia de estrellas de las Perseidas vivirá su máximo esplendor durante la noche de este martes y tanto en la capital como en toda la región existen espacios ideales para poder disfrutar de este espectáculo, aunque la Luna en fase menguante unida a la contaminación lumínica propia de Madrid podrían dificultar este año su observación.

El divulgador de Astronomía del Planetario de Madrid, César González Arranz, ha explicado a Europa Press que las Perseidas de este año se van a ver "en muy malas condiciones, debido a la presencia de la Luna" durante toda la noche, lo que dificultará la contemplación de la lluvia de meteoros.

Aún así, para poder observar las también conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo', el divulgador ha recomendado "buscar lugares oscuros, alejados de núcleos de población y contaminación lumínica", así como "tumbarse en el suelo con una esterilla" y observar "la mayor cantidad de cielo posible".

De hecho, en Madrid existe un mirador estelar en el parque de la Gavia en el que será posible contemplar la lluvia de las Perseidas. Ubicado en lo alto de una colina en este parque del Ensanche de Vallecas, el mirador se ha convertido en uno de los rincones más singulares de la capital para observar el firmamento sin salir de la M-40.

El diseño y la ubicación del mirador en La Gavia permiten una experiencia en la que los visitantes sin sumergen en el cielo nocturno con paneles explicativos, estructuras orientadas según las coordenadas celestes y hasta un planisferio giratorio que ayuda a identificar estrellas concretas.

Además, cuenta con asientos señalizados con los nombres de las 12 constelaciones del Zodíaco para poder localizar sin dificultad a Aries, Tauro, Gemini, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Todo desde un enclave que suma más de 36 hectáreas de zonas verdes, con colinas temáticas, bosques sensoriales y áreas de descanso que lo convierten en un espacio ideal del sur de Madrid para aquellos que buscan un plan alternativo sin tener que hacer kilómetros para escapar del brillo urbano. No hay que pagar entrada, ni reservar.

SEIS MIRADORES PARA DISFRUTAR DE LAS PERSEIDAS EN LA REGIÓN

Más allá de la capital, la región cuenta con hasta seis Miradores Estelares situados en la zona de la Mancomunidad del Embalse de El Atazar en los que poder disfrutar de este espectáculo astronómico.

En concreto, los madrileños podrán desplazarse a los municipios de El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y El Atazar. Ubicados a menos de una hora de la capital, estos espacios ofrecen unas condiciones apropiadas para contemplar este fenómeno con una visión nítida debido a que los cielos en esta zona están catalogados en la clase 4 de la escala de oscuridad de 'Bortle'.

Así, cada Mirador Estelar ofrece una panorámica distinta del firmamento y del paisaje nocturno. Se trata de lugares despejados y con buena visibilidad, situados en caminos públicos y también en las inmediaciones de algún municipio. Para llegar a ellos, hay que recorrer a pie una cierta distancia por lo que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte recomienda llevar una linterna, calzado cómodo y cerrado, y ropa de abrigo.

RESTOS DE UN COMETA QUE ORBITA EL SOL

El experto del Planetario de Madrid ha señalado que estas estrellas fugaces son "restos del cometa Swift-Tuttle" que "cuando penetran en la atmósfera, por rozamiento se queman y se ponen incandescentes", generando lo que popularmente se conoce como "lágrimas de San Lorenzo", en referencia a la festividad del 10 de agosto.

Estos pequeños fragmentos, llamados meteoroides, entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre --más de 210.000 kilómetros por hora-- y, al rozar el aire, se calientan hasta alcanzar unos 5.000 grados centígrados, desintegrándose en un destello brillante conocido como meteoro o estrella fugaz. En ocasiones, partículas mayores generan bólidos, destellos mucho más intensos y espectaculares.

González Arranz ha precisado que, a diferencia de otras noches, esta lluvia es especial porque "puedes ver una mayor cantidad de estrellas fugaces" y, lo más importante, saber "de dónde han venido".

En esta ocasión, la Luna estará en fase de cuarto menguante, apareciendo en el cielo alrededor de la medianoche con un brillo considerable que dificultará la observación de las estrellas fugaces más débiles. En condiciones ideales sin interferencias lumínicas, podrían observarse hasta 100 Perseidas por hora, pero lo más probable es que sean unas 50 las visibles.