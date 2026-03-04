La llegada de turistas internacionales a la Comunidad de Madrid crece un 8,8% en enero con 1.610 millones de gasto

Turistas en la Plaza Mayor, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Madrid y alcanzó su mejor registro en gasto turístic - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 766.365 turistas internacionales durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 8,76% respecto al mismo mes de 2025, con un gasto de 1.610 millones de euros, un 15,61% más.

Según los últimos datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De media, cada turista permaneció 8,6 días en Madrid con un gasto de 245 euros al día, 68 por encima de la media nacional (177 euros) y un 12,3% más que en enero de 2025. En total, el gasto medio por persona se situó en 2.100 euros en la región, un incremento del 6,31% respecto al mismo mes del año anterior.

Por comunidades autónomas, la región más visitada fue Canarias con el 27,85% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,72%) y Madrid (14,95%).