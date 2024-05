Llegan los primeros fans de Taylor Swift al Bernabéu: "Me he gastado cerca de 600 euros y merece la pena"

Los 'swifties' que ya han visitado el Bernabéu proceden en su mayoría de España, pero también de Italia, Colombia y Ucrania



MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los primeros fans de Taylor Swift ya han llegado al estadio Santiago Bernabéu, donde esperan acampados al comienzo del concierto de este miércoles y jueves. "Me he gastado cerca de 600 euros y merece la pena", ha reconocido alguno de ellos.

Provistos de dos sillas de playa y un kit para hacer pulseras, hasta cuatro personas han aguardado hacia las 17 horas a la altura de la puerta 46 del estadio del conjunto blanco. Según han contado en declaraciones a Europa Press, son muchos los que se han acercado a preguntarles por esa "improvisada" acampada y a hacer fotos, muchas veces "sin permiso".

Pero no se han acercado únicamente curiosos a interesarse por su causa. Algún fan de la artista ha pasado para saludar y pasar algunos minutos en su compañía, muchos de ellos para conocer a sus "futuros compañeros de concierto". "Han venido personas de muchas nacionalidades, mayoritariamente españoles, pero también italianos e incluso una chica ucraniana", ha señalado una de las presentes.

En estos momentos son pocos los 'swifties' que atienden a los medios, aunque, según han recalcado, se están turnado para descansar en sus respectivas casas o lugares de hospedaje, con tal de "no saturarse".

La razón por la que esperan desde este lunes la llegada de la cantante a los pies del Bernabéu: verla de cerca. Así lo han explicado a Europa Press Emily y Carmen, que han llegado sobre las 14 horas para ello. "Si está en mi mano verla en primera fila, lo voy a hacer", han remarcado.

Ambas, estudiantes universitarias, han invertido "muchas horas de trabajo" para conseguir comprar las entradas. En su caso, Carmen ha llegado a pagar cerca de 600 euros por su entrada. Gracias a trabajos esporádicos durante el verano como profesora particular y cajera ha podido costearse este "sueño". "Merece la pena", ha asegurado.

"HEMOS PASADO AQUÍ LA NOCHE"

Desde Barranquilla, Gabriela ha venido junto con su hermana, María José, exclusivamente para ver a Taylor Swift. Solo en billetes de avión han desembolsado unos 3.000 euros, que se unen a los más de 1.000 de las entradas. "Es su regalo de cumpleaños, aunque también hemos tenido que ahorrar porque no es barato atravesar todo un continente", ha subrayado Gabriela.

Ari ya ha visto en directo a la cantante estadounidense. Compró las entradas para Lisboa y, aunque no fue barato, ha deseado volver a repetir la experiencia en Madrid. "En principio solo iba a verla en Lisboa, pero como venía a la capital, decidí comprarla también", ha expresado la aficionada.

En esta línea, ha reconocido que es "mucho dinero" y, aunque no ha sido capaz de contarle a su madre cuánto ha costado, no se arrepiente. "No lo veo como un gasto. Es mágico. Al final es un concierto de cuatro horas, además de teloneros", ha apuntado.

Alejandro es estudiante de cinematografía y ha acudido a la acampada porque quiere "vivir la experiencia completa" y "prepararse para la emoción del concierto". Es más, asistirá al show acompañado de su pareja, con quien se está turnando para que ambos tengan el "suficiente descanso". "Hemos pasado aquí la noche", ha añadido en este sentido.

Este verano, según ha contado, va a hacer una ruta "para verla en otras ciudades", como en el concierto de Londres, que ya tiene comprada la entrada. "Es mucho dinero pero es equitativo a la experiencia que te da a cambio", ha defendido.

"Creo que es una experiencia muy colectiva. Todos tenemos una conexión especial con ella. Ella es una artista que cuenta a través de su música una historia y nosotros empatizamos", ha zanjado.

SE MINIMIZARÁ LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD Y COLEGIOS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó este lunes de que el Ayuntamiento está tratando de minimizar las afecciones que se pueden producir en el entorno del estadio Santiago Bernabéu y no espera que haya problemas en las entradas y salidas de los colegios de la zona.

Los conciertos de la cantante contarán con dos 'fanzone' y zonas de merchandising, con un aforo cada día que se prevé que supere las 60.000 personas dentro de la etapa europea de su gira 'The Eras Tour'.

El regidor ha afirmado que el dispositivo de seguridad depende de la Delegación del Gobierno y que el Ayuntamiento "colabora poniendo los medios necesarios para que esas condiciones de seguridad puedan llevarse a cabo".

"Es obvio que se van a generar afecciones durante toda esta semana, insisto, son más de 60 tráilers los que supone el montaje del concierto de Taylor Swift. Nosotros tratamos de minimizar en todo momento esas molestias, no debería haber afecciones significativas en la entrada y la salida de los colegios", ha apuntado en declaraciones a los periodistas.

El paso de la artista estadounidense Taylor Swift por Madrid en sus dos conciertos de 'The Eras Tour' el 29 y 30 de mayo ya está generando impacto económico.

Concretamente, los viajes en tren desde ciudades españolas a Madrid se han triplicado y los hosteleros madrileños han estimado un impacto cercano a los 20 millones de euros en establecimientos de alojamiento, restauración y ocio.