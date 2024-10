Lobato apunta que la querella del PP tiene "cero hechos" y "cero pruebas" para "hacer ruido cuatro días"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha apuntado que la querella del PP contra el PSOE que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido inadmitir este jueves tiene "cero hechos" y "cero pruebas" y que el objetivo era "hacer ruido tres o cuatro diítas".

"Es una querella porque un señor ha dicho a fulano que no sé que... Y ha publicado no sé quién no sé dónde que ha pasado algo... Pues eso no es una querella. Hay cero hechos, hay cero pruebas y así no se puede ir por la vida", ha resumido el socialista en los pasillos de la Asamblea de Madrid a los medios de comunicación poco después de conocerse la petición de Anticorrupción.

La querella se presentó esta mañana por un presunto delito de financiación ilegal, en base al testimonio de un empresario que asegura que entregó 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz, según informan fuentes fiscales.

Lobato ha insistido en que frente a la búsqueda de "hacer ruido tres o cuatro diítas" está la "realidad" de que hay "una querella más archivada al PP".