Lobato garantiza que la condonación se hará por igual a todas las CCAA y pide a independentistas reconocer "el esfuerzo"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha garantizado este lunes que el pacto al que ha llegado el PSOE y ERC para condonar parte de la deuda de Cataluña, en su caso el 20% del total, recoge expresamente un "un tratamiento exacta y milimétricamente igual, proporcionalmente, a todas las comunidades, incluida especialmente la de Madrid".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces en la Asamblea en la que el líder socialista ha recalcado que el propio texto contempla la transferencia de fondos a la Comunidad de Madrid para la cancelación de deuda propia, como es la que tiene región por valor de 37.000 millones de euros, "no cero".

"Desigualdad ninguna. Tratamiento exactamente igual y proporcional a todas las comunidades autónomas y mi compromiso efusivo y contundente de exigencia al gobierno de España de un tratamiento exactamente igual para Madrid que el que se dé a Cataluña o a cualquier otra región", ha aseverado.

Durante su intervención, el líder socialista ha hecho un llamamiento "expreso, claro" a los partidos independentistas para que traten "con respeto y con dignidad" a un partido como el PSOE con 150 años de historia y para que "se asuma de verdad, con un mínimo de agradecimiento y de respeto, el esfuerzo que está haciendo". "Que se reconozca por parte de los partidos independentistas y que se dé algún gesto de reconocimiento del esfuerzo que hacemos y de asunción también de responsabilidades a futuro, que se reconozca con naturalidad que lo que se hizo no se hizo correctamente", ha dicho en referencia al 1-0.

En este punto, ha recalcado que el compromiso de acuerdo de gobernabiliad se sustenta en que "esto no volverá a suceder y no volverán a tener una iniciativa como la que tuvieron, que fue un error claro y que hoy se intenta corregir con mucha generosidad por parte del PSOE".

Por su lado, la líder de Más Madrid ha respaldado la condonación de deuda y que se haga en función de las necesidades de cara región, recordando que la Comunidad de Madrid tiene una deuda "más cara" que el resto de las Comunidades Autónomas porque no quiso pedir la deuda a través del FLA y la pidió a través de los mercados. "La deuda de Madrid la estamos pagando a un 2,3% mientras que el resto de España la está pagando a un 1,3%. Tenemos más deuda, más cara y tenemos a un gobierno que no ha velado por los intereses de los madrileños", ha censurado.

En este marco, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha recalcado que es acuerdo supone "utilizar el dinero de todos los españoles para comprarse unos años más en La Moncloa" y ha subrayado que ese dinero saldrá de los bolsillos de todos los españoles. "Vamos a cargar en las espaldas de todos los españoles la irresponsabilidad y la corrupción del secesionismo catalán que tenía una deuda ingente (...). La Comunidad de Madrid no se acogió al Fondo de Liquidez Autonómico, no tiene deudas con el Estado y, por tanto, a priori no se podría acoger a esto", ha resaltado.

VOX PRESENTARÁ UNA PNL CONTRA LA AMNISTÍA

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid presentará una Proposición No de Ley (PNL) para su votación en Pleno de la Cámara de Vallecas el próximo miércoles, tras contar con al imposibilidad de sacar adelante una declaración institucional de rechazo por falta de apoyos, con el objetivo de que el resto de partidos, principalmente el PSOE de Juan Lobato, se pronuncie sobre la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas.

El partido liderado por Rocío Monasterio ha impulsado una declaración institucional contra la posible amnistía al entender que se pasa por encima de la Constitución, se rompe con la igualdad de los españoles y "se pone a los españoles en manos de los golpistas", en referencia a los partidos independentistas.

"España está atravesando un momento gravísimo, gravísimo, en que se pretende dar a una minoría golpista todos los privilegios. Se pretende romper con la igualdad de todos los españoles. Se pretende pasar por encima de la ley de leyes, la Constitución", ha alegado Monasterio, que ha incidido en que "no hay socialistas buenos y socialistas malos". "No hay socialistas que no quieran la amnistía", ha insistido.

Con esta transformación de la declaración institucional en PNL, Vox busca así que el resto de formaciones se pronuncie el respecto, especialmente el PSOE. En este sentido, el líder de los socialistas madrileños ha pedido "respeto y dignidad" al resto de formaciones en "un momento muy difícil" con "una negociación de este tipo sobre un tema tan delicado supone una situación muy complicada a los socialistas" sobre si lo que plantean los partidos independentistas "es algo compatible con el proyecto político del PSOE para España".

Por su lado, Más Madrid ha dejado claro que rechazará la PNL y ha recordado "a la derecha española" lo que han sido "las traiciones a la nación", como la guerra de Irak o mantener los símbolos de la dictadura en las calles o a cientos de miles de personas "en cunetas" sin que sus familiares los puedan "rescatar".

"Nosotros sí que estamos, frente a los que sienten vergüenza o hablan de traición, de ruptura, orgullosos de ser españoles. Nosotros estamos orgullosos de España", ha recalcado.

Desde el PP, Díaz-Pache ha indicado que los 'populares' apoyarán esa PNL en contra de la amnistía. "Nuestro proyecto de cambio político defiende el cumplimiento íntegro de la ley y la constitución. La izquierda no puede alinearse con los separatistas. Es profundamente insolidario. No hay ninguna causa de izquierdas en el independentismo. Nuestros valores son los de la igualdad", ha explicado.