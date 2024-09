Lobato "hablará con todo el mundo" para una lista de delegados "lo más competitiva" de cara al Congreso de Sevilla

"Hay elementos de mejora que considero que tienen que introducirse en la posición del PSOE", señala



MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha subrayado este lunes que "hablará con todo el mundo" para consensuar una lista de delegados de la federación socialista madrileña de cara al Congreso Federal del PSOE, que previsiblemente presentarán el 24 de septiembre, con el con objetivo de hacerla "lo más competiviva" posible, como corresponde a la tercera agrupación socialista de España.

En declaraciones tras la Junta de Portavoces en la Asamblea, el líder de los socialistas madrileños ha apuntado que ya se han puesto en contacto con él "muchísimos secretarios generales que tienen la ilusión de ir a este congreso a aportar" y a los que él ya está "escuchando" y "tomando buena nota".

"Ya me han escrito estos días con la ilusión de querer ser delegado y yo les voy a escuchar a todos y tendremos en cuenta todo lo que plantean cada uno diga para intentar que sea una lista lo más competitiva y con iniciativa y con hambre. Que se vea que Madrid, que la tercera federación de España, va ese congreso de Sevilla con los mejores y con muchas ganas", ha explicado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que hablará con el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Ayala, que se enfrentó con él por la Secretaría General del PSOE-M. "Con él y con todo el mundo", ha enfatizado.

"Me ocupa tanto eso como la parte de propuestas programáticas. Ahora toca que las agrupaciones sean valientes, creativas, innovadoras en proponer a través de enmiendas qué es lo que creen que debe ser el ideario del PSOE para los próximos cuatro años y yo animo a los compañeros a que hagan esa tarea", ha indicado.

ELEMENTOS QUE MEJORAR

"Hay elementos de mejora que yo considero que tienen que introducirse en la posición del PSOE. Ahora tenemos un punto de arranque en el que por fin se ha abierto lo que todos veníamos pidiendo no sé cuánto tiempo, que es el debate sobre la financiación autonómica. Yo me he hinchado a hablar en todos los comités federales anteriores sobre financiación autonómica y me alegro de que este debate se haya abierto", ha apuntado.

Un punto de partida, ha dicho, en el PSOE "tiene que decidir cuál es su modelo y su propuesta", objeto del Congreso Federal en el que "se pondrá negro sobre blanco". "Madrid va a participar en ese debate con los elementos que creemos esenciales. Y esto es ideología pura. Aquí no hay mucha historia. Hay una parte técnica, por supuesto, que a mí me encanta porque profesionalmente es mi área, pero aquí una parte ideológica clarísima", ha apostillado.

Al hilo, ha insistido en una financiación autonómica basada en la "corresponsabilidad fiscal" y "en la justicia social y la justicia fiscal". "Estos principios tienen que operar plenamente y eso es lo que vamos a plantear. Y además creo que es muy importante que haya un consenso amplísimo en el PSOE sobre esto y lo habrá", ha destacado.

Lobato ha indicado que se ha ofrecido además para participar en esa ponencia y "tratar de echar una mano a buscar esos elementos de consenso que creo que los hay y que los habrá".

En cuanto a su posición dentro del PSOE-M, ha recalcado que está "encantado de la vida" con su puesto. "A mí me encanta este trabajo, lo disfruto mucho. Creo que es importante lo que hacemos cada día, que es defender al Gobierno de España, plantear una alternativa solvente a la señora Ayuso en Madrid y además tratar de ser educados, respetuosos y constructivos", ha recalcado.

Al hilo, ha insistido en que esa tarea es la que se le encargó y es lo que viene haciendo "todos los días", ha hecho hincapié.