Lobato no ve una prioridad implantar una tasa turística y solo lo analizaría si se lo plantea todo el sector

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha indicado que en este momento "no es una prioridad" implantar una tasa turística en la región y solo lo analizaría tras las próximas elecciones del 28 de mayo si fuera algo que le planteara todo el sector de forma "consensuada".

"En este momento no veo que esto sea una prioridad. Solo estaría como presidente dispuesto a hablara de una tasa turística si todo el sector, de forma consensuada, me plantea que analicemos la necesidad de poder establecer una tasa de este tipo. Pero no estamos en el momento de lanzar esto como prioridad de gobierno", ha trasladado el candidato durante un coloquio organizado por Madrid Foro Empresarial, en la Fundación Pons.

Ayer, la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, indicó que sí recogerían la apertura de ese debate porque es importante que si se aprueba "no sea de forma recaudatoria" sino que revierta en la "industria turística".

Pero para ello, entiende que tiene que hacerse "sosegado sin improvisar", para lo que ve necesario que se cambie el modelo de gobernanza del turismo para que el diálogo sea el eje central.