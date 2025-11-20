Lobato respeta la sentencia al fiscal general y así espera que lo hagan "todos los actores" institucionales y políticos

El ex Secretario General del PSOE Madrid, Juan Lobato Gandarias-Sánchez, atiende a los medios a la salida de la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato ha afirmado, tras conocer la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, que "lo que diga la sentencia es lo que habrá que respetar" y así espera que lo hagan "todos los actores" instituciones y políticos.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid tras conocerse el fallo del Alto Tribunal que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

"Lo que diga la sentencia del Tribunal Supremo es lo que habrá que respetar y espero que así hagamos todos los actores, instituciones políticas, porque es el buen funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho", ha remarcado Juan Lobato.

Esta causa está estrechamente vinculada al político madrileño. El ha declarado como testigo en la misma porque recibió en su móvil el 'email' donde, presuntamente, González Amador asumía su culpabilidad de delitos fiscales. Meses más tarde acudía a una notaría a registrar sus conversaciones de Whatsapp con la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, quien le había sugerido utilizarlo en la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

Este movimiento motivaría su caída como secretario general y la llegada del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Este jueves, Lobato ha insistido en la importancia de "respetar la Justicia y al Estado de Derecho" que es el que hace que "especialmente las personas débiles estén protegidas". Preguntado por si este fallo respalda su registro en notaría, ha afirmado que no es un tema que le afecte "personalmente" y que su decisión fue "por prudencia, por tener garantizado y acreditado" que no había utilizado esa información "viniera de donde viniera".

"Yo creo que la sentencia del Supremo va por otro camino que es distinto a ese y en todo caso para eso están ellos para valorar los indicios que hubiera las pruebas que consideraran", ha apostillado.

Por último, ha defendido que el Gobierno ha dicho "lo que tiene que decir" que es "que se respeta la sentencia". "Yo , desde luego, eso es lo que voy a decir y a defender siempre. Me gusten más o menos unas sentencias, todas han de respetarse porque así funciona el Estado de Derecho", ha rematado.