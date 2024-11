Lobato valora abandonar la red social 'X' y carga contra el "maldito algoritmo" que potencia "los bulos"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, valora abandonar la red social 'X' y ha cargado contra el "maldito algoritmo" que potencia "los bulos".

Lo ha señalado en un encuentro informativo celebrado en Siglo XXI, donde su intervención inicial ha estado centrada en la desnaturalización de la política a través de estos canales y la cultura de la "inmediatez".

"La verdad es que estamos en un punto que merece la pena hacer esa reflexión en la que en los espacios donde no se generen las condiciones democráticas necesarias no deberían ser espacios donde intervengamos políticamente", ha planteado.

Al hilo, ha definido la red social 'X' como un lugar en el que "se están haciendo trampas" y se está "falseando la realidad". "No merece la pena, no creo que 'X' tenga hoy ninguna utilidad política", ha espetado Lobato. Esta semana abandonaban esta red social los medios 'The Guardian' y 'La Vanguardia'.

El socialista ha reivindicado este paso como forma de trasladar que hay espacios donde "lo que prima no es el debate, la verdad y la discusión", donde los planteamientos alternativos "muchas veces incompatibles" y que fomentan las "noticias falsas, la desinformación y los bulos".

Asimismo, ha descrito cómo en los 20 años de la antigua 'Twitter' se ha pasado de "la democratización de la información, la posibilidad de acceder sin límites, sin restricciones económicas a la información, al debate público" a el panorama actual donde es "evidente que el porcentaje casi total de contenido que hay en esta red, de las discusiones, de las conversaciones son absolutamente delirantes" sostenido sobre el "ataque y el insulto".

"Cada vez es menos real, menos auténtica. Es una red forzada, no natural, parece que hay como una obligación casi de que si no dices nada es porque no dices nada, si dices es porque dices", ha planteado Juan Lobato.

Cree que aunque es una herramienta para "poner a disposición información" el entorno actual lo que retroalimenta es la "burbuja política" que se va "polarizando cada vez más" y donde "cotiza muy alto la política reactiva y agresiva y muy a la baja ese diálogo y esa interlocución".