López censura que Ayuso "dedique su tiempo" a buscar "áticos de lujo" mientras crecen las listas de espera sanitarias

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MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha cargado este jueves contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por las listas de espera sanitaria y ha tildado de "intolerable" que la "prioridad" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sea "su vida padre", al dedicar su tiempo "a recorrer inmobiliarias de lujo para buscar áticos de lujo", y "no la vida de los madrileños".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública se ha referido a los últimos datos sobre las listas de espera sanitaria en la región, correspondientes al mes de julio, que apuntan a un récord en el número de huecos pendientes para una intervención quirúrgica.

En concreto, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró el séptimo mes del año con 114.627 personas a la espera de intervención, con un aumento del 5,78% respecto a junio (+6.272) y del 22,12% en el último año (+20.763).

El tiempo de demora medio se situó en 57,26 días, lo que se traduce en 8,48 días más respecto al mes previo y de 2,69 más sobre julio de 2025, según la información consultada por Europa Press.

"En Madrid no paran de crecer las listas de espera mientras la señora Ayuso dedica su tiempo a recorrer inmobiliarias de lujo para buscar áticos de lujo. Es intolerable que la prioridad de Ayuso sea su vida padre y no la vida de los madrileños", ha censurado el líder del PSOE-M.

En opinión de López, hay "un antes y un después" para la presidenta regional tras la polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad a través de Planifica Madrid. "Ni siquiera los suyos son capaces ya de defender lo que hace", ha advertido el candidato socialista en las próximas elecciones autonómicas, que ha remarcado que "cada vez queda menos tiempo" para que Ayuso abandone la Presidencia regional.

Desde el PSOE-M han remarcado que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas han crecido un 60% desde que Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, un incremento que ha advertido que afecta a los pacientes en lista de espera estructural, aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles.

Según los datos oficiales consultados por Europa Press, la lista de espera en la categoría denominada estructural tenía en julio 87.058 pacientes a la espera de intervención (el 75,95%), mientras que otros 13.247 eran por rechazo de derivación (11,56%) y los 14.322 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (12,49%).

Así, ha remarcado que esta categoría es la que está creciendo "debido a problemas organizativos del sistema, ya que el número de pacientes que prefieren esperar para operarse en su mismo centro, con su mismo especialista, se mantiene estable", en referencia a las cifras sobre rechazo de derivación.

"Para corregir el incremento de los pacientes en espera, el Gobierno regional del Partido Popular, en vez de financiar de forma extra a los hospitales públicos para que puedan funcionar a pleno rendimiento por las tardes, lo único que hace es disparar el número de externalizaciones de pruebas a la medicina privada, duplicando su coste", han subrayado desde el PSOE-M tras el análisis de los datos.