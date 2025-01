López pregunta a Ayuso si el PP-M es "norcoreano" tras no tener ella rival en primarias y le exige respeto al PSOE-M

Le acusa de dedicar el "80% de su tiempo en insultar" a Sánchez para tratar de "ocultar su gestión"

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, si su partido es "norcoreano" al no haber tenido ella rival en primarias y le exige respeto para los socialistas madrileños.

"¿Cuántos candidatos han presentado contra el señor Ayuso en las primarias internas?", ha preguntado López en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press. Respondía así a unas declaraciones de la mandataria autonómica en las que calificaba de "norcoreano" al PSOE y en las que ponía en el foco que López ha sido designado secretario general de su partido en Madrid sin tener que pasar por un proceso de primarias al ser él el único candidato.

López es uno de los ministros que se han situado al frente de su partido a nivel territorial, como hiciera Diana Morant (Ciencia y Universidades) en Comunidad Valenciana y harán, presumiblemente, María Jesús Montero (Hacienda) en Andalucía y Pilar Alegría (Educación y Deportes) en Aragón.

Ante las críticas de Ayuso López ha reclamado que se "respete" a los militantes de su partido que son "libres" y tienen una "madurez política muy importante". A aquellos que cuestionan que pueda seguir al frente del Ministerio y ser líder del partido en Madrid, les ha respondido que "nadie se cuestiona" que Ayuso encabece el PP autonómico y el Gobierno regional. "¿O es que es incompatible ser presidenta del PP de Madrid con presidenta de la Comunidad de Madrid?", ha apostillado.

CRITICA LOS "INSULTOS" DE AYUSO A SÁNCHEZ

A continuación, ha cargado contra la presidenta de al Comunidad de Madrid a quien ha acusado de dedicar el "80% del tiempo a insultar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de "ocultar su gestión" y de que "no se hable de lo que hace ella".

"Llegando al insulto, de los insultos más graves que se han oído en política nunca en la historia vienen de la señora Ayuso. Incluso los defendió. Encima bromeó. Yo quiero acabar con ese tipo de política", ha espetado el ministro, quien ve a la mandataria instalada en la "caricatura", la "exageración y la hipérbole".

Cree que en este esquema es en el que encaja López que Ayuso fuera la "única" de las presidentas autonómicas que no acudiera a la ronda de contactos con Pedro Sánchez en Moncloa. Ha asegurado que "no se respeta ni lo más básico institucionalmente" desde la Real Casa de Correos y ha defendido, además, que "cientos de ataques" de la mandataria madrileña contra el jefe del Ejecutivo central "no han tenido respuesta" por parte de él.